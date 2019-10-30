Совфед подготовил проект, разрешающий подработку для иностранных студентов

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что подготовленный сенаторами законопроект, разрешающий иностранным студентам, обучающимся в российских вузах, подрабатывать в РФ, может быть принят до конца года.

"Ежегодно в Крыму мы проводим Ливадийский форум, на котором обсуждаются различные темы. Один из вопросов, обсуждавшихся на форуме, - создание более свободных и благоприятных условий для трудоустройства в РФ иностранных студентов", - сказала Матвиенко в среду, выступая на Всемирной конференции "Соотечественницы и преемственность поколений".

Она отметила, что Совет Федерации подготовил такой законопроект, документ прошел согласования.

"Надеюсь, на этой осенней сессии сможем его принять. И все иностранные студенты во время учебы в высшей школе в РФ смогут подрабатывать", - сказала парламентарий, добавив, что и в ее бытность студентом уже тогда молодые люди стремились параллельно с учебой где-то работать.