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РИА Новости

Совфед подготовил проект, разрешающий подработку для иностранных студентов

10:41 30.10.2019 (обновлено: 11:07 30.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоСтуденты на лекции. Архивное фото
Студенты на лекции. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Студенты на лекции. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что подготовленный сенаторами законопроект, разрешающий иностранным студентам, обучающимся в российских вузах, подрабатывать в РФ, может быть принят до конца года.
"Ежегодно в Крыму мы проводим Ливадийский форум, на котором обсуждаются различные темы. Один из вопросов, обсуждавшихся на форуме, - создание более свободных и благоприятных условий для трудоустройства в РФ иностранных студентов", - сказала Матвиенко в среду, выступая на Всемирной конференции "Соотечественницы и преемственность поколений".
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Она отметила, что Совет Федерации подготовил такой законопроект, документ прошел согласования.
"Надеюсь, на этой осенней сессии сможем его принять. И все иностранные студенты во время учебы в высшей школе в РФ смогут подрабатывать", - сказала парламентарий, добавив, что и в ее бытность студентом уже тогда молодые люди стремились параллельно с учебой где-то работать.
По мнению Матвиенко, данная норма повысит привлекательность российского образования, окажет поддержку иностранным студентам.
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