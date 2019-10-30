МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Американского посла в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции в связи с Американского посла в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции в связи с признанием палатой представителей США геноцида армян и принятием соответствующей резолюции, сообщило агентство Anadolu в Twitter. За документ высказались 405, против — 11 человек.

Кроме того, палата почти единогласно одобрила законопроект о введении антитурецких санкций за военную операцию в Сирии, а также за покупку российских С-400.

Новые ограничения коснутся турецких банков Halk Bankasi или Halkbank, высших должностных лиц, включая министра обороны, также будут блокированы счета чиновников. Кроме того, документ предписывает предоставить конгрессу данные об активах семьи Тайипа Эрдогана в США для дальнейшего обсуждения.

Турция резко раскритиковала эти шаги, глава МИД страны Мевлют Чавушоглу назвал это местью Вашингтона за операцию "Источник мира" против сирийских курдов.

В конце XIX — начале XX века Османская империя регулярно преследования армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более полутора миллиона представителей этого народа. Геноцид признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.

США фактически присоединились к ним в 1951 году, когда Вашингтон подал заявление в поддержку жертв геноцида (армян, христиан, евреев и поляков) в Международный суд ООН. В 1981 году президент Рональд Рейган официально использовал этот термин, но последующие президенты вновь отказались от него. Сегодня 49 из 50 штатов на местном уровне признали геноцид армян официально, но на федеральном уровне этого пока не произошло.