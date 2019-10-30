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РИА Новости

МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

10:16 30.10.2019 (обновлено: 10:54 30.10.2019)
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© AP Photo / Burhan OzbiliciПосольство США в Анкаре
Посольство США в Анкаре
© AP Photo / Burhan Ozbilici
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Американского посла в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции в связи с признанием палатой представителей США геноцида армян и принятием соответствующей резолюции, сообщило агентство Anadolu в Twitter. За документ высказались 405, против — 11 человек.
Кроме того, палата почти единогласно одобрила законопроект о введении антитурецких санкций за военную операцию в Сирии, а также за покупку российских С-400.
Новые ограничения коснутся турецких банков Halk Bankasi или Halkbank, высших должностных лиц, включая министра обороны, также будут блокированы счета чиновников. Кроме того, документ предписывает предоставить конгрессу данные об активах семьи Тайипа Эрдогана в США для дальнейшего обсуждения.
Турция резко раскритиковала эти шаги, глава МИД страны Мевлют Чавушоглу назвал это местью Вашингтона за операцию "Источник мира" против сирийских курдов.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
12 апреля, 11:43РИА Новости
В Турции отреагировали на учреждение во Франции Дня памяти геноцида армян
В конце XIX — начале XX века Османская империя регулярно преследования армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более полутора миллиона представителей этого народа. Геноцид признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.
США фактически присоединились к ним в 1951 году, когда Вашингтон подал заявление в поддержку жертв геноцида (армян, христиан, евреев и поляков) в Международный суд ООН. В 1981 году президент Рональд Рейган официально использовал этот термин, но последующие президенты вновь отказались от него. Сегодня 49 из 50 штатов на местном уровне признали геноцид армян официально, но на федеральном уровне этого пока не произошло.
Турция традиционно отвергает обвинения и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям Первой мировой войны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
24 апреля, 16:26РИА Новости
Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в 1915 году
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ТурцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Примечательно, что геноцид признали только чтобы наказать турков за курдов. А были бы турки послушными - не признали бы. Т.е., был ли сам исторический факт геноцида или нет - это отходит на второй план. Вот вам и главный поборник справедливости.
30 октября, 10:46
sside.box
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