Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Палата представителей США проголосовала за признание геноцида армян. Аналогичные резолюции вносились годами, но не получали поддержки конгрессменов.

Нынешняя резолюция была представлена группой членов палаты под руководством демократа Адама Шиффа. Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.

"Никогда не поздно признать геноцид, но особенно своевременно это сегодня", - заявил ранее Шифф.

За принятие документа, согласно результатам пресс-службы палаты, проголосовали 405, против 11 человек.

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.

США фактически признали геноцид армян в 1951 году, когда Вашингтон подал заявление в поддержку жертв геноцида (армян, христиан, евреев и поляков) в Международный суд ООН. В 1981 году президент Рональд Рейган официально использовал этот термин, но последующие президенты вновь отказались от него. Сегодня 49 из 50 штатов на местном уровне признали геноцид армян официально, но на федеральном уровне этого пока не произошло.