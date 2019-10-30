Минсельхоз: гибель пчел в 2019 году не стала чрезвычайной ситуацией

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Гибель пчел в ряде российских регионов в 2019 году не стала чрезвычайной ситуацией, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.
"Прежде всего, я хочу отметить, что гибель пчел – это мировая проблема, которая имеет место во многих странах и возникает по самым разным причинам. По оперативной информации, представленной органами управления АПК субъектов РФ, в текущем году в 23 регионах от нарушения регламента и порядка применения пестицидов и агрохимикатов погибло 37,8 тысячи пчелосемей, что составляет 1,2% от их общего количества", - сказал Хатуов.
"В связи с этим масштаб гибели пчел нельзя назвать массовым, а ситуацию чрезвычайной", - заявил он.
По словам первого замглавы Минсельхоза, у министерства есть четкое понимание причин гибели насекомых. Основные эпизоды наблюдались возле полей рапса, и главной причиной гибели пчел стало несвоевременное информирование пчеловодов об обработке полей инсектицидами.
"Но даже после оповещения сами пчеловоды не всегда соблюдали режим безопасного пребывания насекомых в пределах пятикилометровой зоны от поля", - добавил Хатуов.