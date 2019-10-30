Минсельхоз: гибель пчел в 2019 году не стала чрезвычайной ситуацией

"Прежде всего, я хочу отметить, что гибель пчел – это мировая проблема, которая имеет место во многих странах и возникает по самым разным причинам. По оперативной информации, представленной органами управления АПК субъектов РФ, в текущем году в 23 регионах от нарушения регламента и порядка применения пестицидов и агрохимикатов погибло 37,8 тысячи пчелосемей, что составляет 1,2% от их общего количества", - сказал Хатуов.