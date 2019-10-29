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РИА Новости
Туризм

Санкт-Петербург по электронным визам посетили более 14 тысяч иностранцев

16:50 29.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТуристы играют в мяч на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Туристы играют в мяч на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Более 14 тысяч иностранцев посетили Северную столицу по электронным визам с начала октября, всего подано 26 тысяч заявок, сообщил начальник отдела туристской инфраструктуры комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Алексей Фисяк в ходе IX туристического форума "Открытый Крым".
Облегченный визовый режим введен 1 октября для посещения Петербурга и Ленинградской области гражданами 53 государств, в том числе всех стран Евросоюза. Иностранный турист может получить электронное разрешение на въезд на основании решения МИД РФ по заявлению, которое он заполняет на сайте министерства не позднее, чем за четыре дня до даты начала путешествия. Срок такой визы - до 30 календарных дней, провести в России гость может не более восьми суток.
"Первого октября электронная виза была введена, девятого числа мы приняли первого туриста, сейчас у нас 26 тысяч заявок, а 14 тысяч иностранцев уже посетили Санкт-Петербург", - сказал Фисяк, отметив, что загрузка отелей в городе составляет 85%.
По предварительным данным, общий туристический поток в Петербург по итогам 2019 года вырастет примерно на 12-15%. На данный момент город уже посетили 8,5 миллиона гостей, сказал Фисяк. В 2018 году в Петербург приехали 8,2 миллиона туристов, из которых 3,9 миллиона – иностранные граждане.
Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
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