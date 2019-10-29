Санкт-Петербург по электронным визам посетили более 14 тысяч иностранцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Более 14 тысяч иностранцев посетили Северную столицу по электронным визам с начала октября, всего подано 26 тысяч заявок, сообщил начальник отдела туристской инфраструктуры комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Алексей Фисяк в ходе IX туристического форума "Открытый Крым".

Облегченный визовый режим введен 1 октября для посещения Петербурга и Ленинградской области гражданами 53 государств, в том числе всех стран Евросоюза. Иностранный турист может получить электронное разрешение на въезд на основании решения МИД РФ по заявлению, которое он заполняет на сайте министерства не позднее, чем за четыре дня до даты начала путешествия. Срок такой визы - до 30 календарных дней, провести в России гость может не более восьми суток.

"Первого октября электронная виза была введена, девятого числа мы приняли первого туриста, сейчас у нас 26 тысяч заявок, а 14 тысяч иностранцев уже посетили Санкт-Петербург", - сказал Фисяк, отметив, что загрузка отелей в городе составляет 85%.