На суде в Кемерово фигуранты дела о пожаре в "Зимней вишне" сидят в зале

Сквер "Парк ангелов", построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в Кемерово. Архивное фото

Сквер "Парк ангелов", построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в Кемерово

КЕМЕРОВО, 29 окт- РИА Новости. Трое фигурантов уголовного дела по пожару в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово присутствуют во вторник на судебном процессе, находясь в зале Ленинского районного суда вместе со слушателями - они сидят на втором ряду, а не в клетке, сообщает корреспондент РИА Новости.

В зале присутствуют начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании инженер противопожарной системы Александр Никитин. Все трое отказались отвечать на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об изменении меры пресечения в отношении Генина, Полозиненко, Никитина и Бурсина на запрет определенных действий, так как по закону продление срока содержания под стражей на время суда после шести месяцев допускается только по тяжким и особо тяжким статьям, под которые не подпадают действия этих фигурантов. В ночь на субботу Генина, Полозиненко и Никитина выпустили из СИЗО. Срок содержания под стражей начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина истекает 6 декабря.

В рамках дела кроме Генина, Полозиненко, Никитина и Бурсина также обвиняются гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин. Их срок содержания под стражей продлен до 26 января 2020 года.