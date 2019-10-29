Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T09:46Z
https://ria.ru/20191029/1560334466.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155870/81/1558708178_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_97706975b7b3c53fb1eccd24f017bdff.jpg
РИА Новости

На суде в Кемерово фигуранты дела о пожаре в "Зимней вишне" сидят в зале

09:46 29.10.2019
605
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанкСквер "Парк ангелов", построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в Кемерово
Сквер Парк ангелов, построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
Сквер "Парк ангелов", построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 29 окт- РИА Новости. Трое фигурантов уголовного дела по пожару в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово присутствуют во вторник на судебном процессе, находясь в зале Ленинского районного суда вместе со слушателями - они сидят на втором ряду, а не в клетке, сообщает корреспондент РИА Новости.
В зале присутствуют начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании инженер противопожарной системы Александр Никитин. Все трое отказались отвечать на вопросы журналистов.
Мемориал в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
25 марта, 08:00Специальный репортаж
Что происходит в Кемерово спустя год после трагедии в "Зимней вишне"
Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об изменении меры пресечения в отношении Генина, Полозиненко, Никитина и Бурсина на запрет определенных действий, так как по закону продление срока содержания под стражей на время суда после шести месяцев допускается только по тяжким и особо тяжким статьям, под которые не подпадают действия этих фигурантов. В ночь на субботу Генина, Полозиненко и Никитина выпустили из СИЗО. Срок содержания под стражей начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина истекает 6 декабря.
В рамках дела кроме Генина, Полозиненко, Никитина и Бурсина также обвиняются гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин. Их срок содержания под стражей продлен до 26 января 2020 года.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, в большинстве из них – дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.
На заседании Кемеровского областного суда во время рассмотрения апелляционной жалобы главы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой. 12 апреля 2018
16 мая, 04:39РИА Новости
Дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
000114
Обсудить 2
Игорь ПолозиненкоСергей ГенинАлександр НикитинКемеровоПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Чашка кофе
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Кадр из фильма Богемская рапсодия
Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина
Украинский террор пришел на американскую землю
Поселок Горный
Одного из погибших в воинской части в Забайкалье похоронят в Оренбуржье
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
РЖД объявили точную дату запуска обновленных купе и плацкарта с душем
Женщина на дачном участке
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
Министр обороны США Марк Эспер
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Окрестности города Якутска
В Якутске помогут матери, которая с детьми собирала еду в мусорных баках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения
15:32Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
15:31В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
Лента новостейМолния