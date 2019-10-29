Жириновский назвал источник угроз для всего человечества

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества. Об этом политик Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

Жириновский заявил, что многие молодые люди, вдохновленные 16-летней активисткой из Швеции Гретой Тунберг, говорят о необходимости затормозить глобальное потепление. Однако, по его мнению, они пропагандируют методы, которые могут привести к уничтожению части человечества.

Председатель ЛДПР считает, что ограничение производства спровоцирует голод, нехватку товаров и энергии для обеспечения тепла в домах. По его мнению, убежденные люди используются для того, чтобы нанести удар по человечеству, причем, отметил Жириновский, "в этих же целях используется и тема защиты прав человека и борьба с харассментом".

"Это очень правильные мысли, они красиво звучат, задевают чувства людей, но цель масштабных кампаний в том, чтобы ударить по всему человечеству, снизить рождаемость, сократить население земли", — подчеркнул он.