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РИА Новости

Жириновский назвал источник угроз для всего человечества

05:08 29.10.2019 (обновлено: 12:23 29.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.
Жириновский заявил, что многие молодые люди, вдохновленные 16-летней активисткой из Швеции Гретой Тунберг, говорят о необходимости затормозить глобальное потепление. Однако, по его мнению, они пропагандируют методы, которые могут привести к уничтожению части человечества.
Председатель ЛДПР считает, что ограничение производства спровоцирует голод, нехватку товаров и энергии для обеспечения тепла в домах. По его мнению, убежденные люди используются для того, чтобы нанести удар по человечеству, причем, отметил Жириновский, "в этих же целях используется и тема защиты прав человека и борьба с харассментом".

"Это очень правильные мысли, они красиво звучат, задевают чувства людей, но цель масштабных кампаний в том, чтобы ударить по всему человечеству, снизить рождаемость, сократить население земли", — подчеркнул он.

Политик добавил, что заинтересованные лица готовы сократить население планеты до 500 миллионов человек, чтобы воплотить в жизнь свои политические амбиции, поскольку ими было бы легче управлять, чем семью-восемью миллиардами.
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Вчера, 02:15РИА Новости
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Грета ТунбергЛДПРВладимир ЖириновскийЭкологияОбщество
Популярные комментарии
Сколько уничтожили людей, за время нахождения у власти такие деятели как он?
29 октября, 06:03
Олег 84
16222040
Все зло, все войны, голод, смерти, нищета от капитализма и буржуев. Зверь должен быть повержен. Тогда и политиканы не нужны будут, депутаты и вооруженные силы.
29 октября, 06:11
ЛКЛысый Кучерявый
28523018
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