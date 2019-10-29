Бесплатно, интересно, вкусно: как узнать город, не потратив ни рубля

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Узнать историю первой Золушки Москвы, найти падающие столичные колокольни, взобраться на горы в Крыму или погулять у дома, ставшего знаменитым после сериала "Реальные пацаны", — все это доступно на бесплатных экскурсиях. Их проводят во многих крупных городах — от Софии и Праги до Москвы и Перми.

Первая Золушка и падающая колокольня

На выходе из метро "Китай-город" собралось человек 50. Именно столько оказалось желающих узнать тайны Варварки и Никольской улицы. Прогулка до Красной площади длится более двух часов, многие замерзли, но не ушел никто — так увлекателен рассказ.

Глядя на палаты бояр Романовых и слушая гида, можно легко представить, как первый представитель царской династии — Михаил Федорович по прозвищу Кроткий — выбирал невесту. Двести красавиц были "червлены губами, бровьми союзны", государь растерялся. "Мать ему посоветовала ночью пройтись по комнатам и посмотреть на девушек, — рассказывает автор проекта прогулок по Москве Евгений Степанов. — Выбрали Евдокию Стрешневу, которая не была приглашена на смотр, а всего лишь прислуживала одной из невест. Первая Золушка России".

Историй много. Например, в Знаменском соборе в советские времена были коммунальные квартиры, как и в здании ГУМа. Именно оттуда, возможно, и открывался знаменитый вид, про который написано "а из нашего окна площадь Красная видна".

"Звонница церкви Максима Блаженного на Варварке значительно отклонилась от своей оси. Говорят, из-за строительства гостиницы "Россия", — продолжает экскурсию Евгений. — В Пизе одна башня, на которую все едут посмотреть, а в Москве — около десяти падающих колоколен, и об этом мало кто знает".

Гид посвящает в историю каждого купола собора Василия Блаженного и напоминает, что в Москве есть свое Кукуево: район Бауманской, там протекал ручей Кукуй. А еще рассказывает, чем в России раньше давали взятки (сахарными головами), как отмечали студенты Татьянин день (с размахом — в трактирах прятали хорошую посуду и скатерти) и где Станиславский и Немирович-Данченко завтракали 17 часов подряд (в ресторане "Славянский базар").

Европейский проект и российские реалии

В Москве можно еще, к примеру, прогуляться по криминальной Хитровке или прошагать "тысячу метров истории" по Спиридоновке, узнать о дворянах, купцах или взглянуть на столицу из подворотни. Похожие туры проводятся почти в каждом крупном городе, достаточно набрать в поисковике "бесплатные экскурсии" или "free — название города — tour": результат удивит.

"Изначально я брал за пример европейский проект Free walking tours, но ориентируемся мы преимущественно на россиян, все экскурсии тематические и авторские, — объясняет Евгений. — Иностранцы вряд ли пойдут слушать про Москву Марины Цветаевой или архитектуру Федора Шехтеля". Но и среди них встречаются любители. Поэтому в прошлом году каждую неделю были специальные обзорки для гостей из зарубежья.

В Петербурге и других городах гиды порой водят гостей не проторенными тропами, а, например, по историческим домам: там можно зайти в подъезды, узнать историю здания и его жителей.

"Наш проект основан на том, что местные жители показывают и рассказывают именно то, что они любят сами", — говорит Сергей Леонов из Перми, руководитель проекта авторских экскурсий.

В Ялте есть горный маршрут протяженностью 21 километр — здесь туристов также водят гиды-волонтеры. "А в Перми я показываю гостям необычную точку: новую достопримечательность, дом, в котором снимали сериал "Реальные пацаны".

Бесплатно поесть и попасть в костел

В Софии на бесплатных экскурсиях знакомят с традиционной болгарской кухней, историей города и обычаями. Туристы говорят, было очень вкусно! Также в столице Болгарии разработан маршрут по самым интересным граффити города.

Гостей Праги ждут тематические free-экскурсии (на русском языке) в Ночь музеев, Ночь костелов. "Как правило, к нам приходят люди, знающие Прагу, — рассказывает лицензированный гид по Чехии Ирина Маничева. — Для них это не просто прогулки, а своего рода подарок. Мы заходим в костелы, где звучит орган, видим закрытые в обычное время помещения, гуляем по монастырским садам и башням".

От Алмазной биржи до обувной фабрики

В Израиле также есть подобные туры, некоторые даже с трансфером: автобус готов забрать туриста от отеля, а гид — показать все самое лучшее и интересное в Тель-Авиве и соседнем Яффо. Правда, есть нюанс: завершается экскурсия в магазине при Алмазной бирже.

Такое сотрудничество, если говорить о классических бесплатных турах, — скорее исключение. Практически все опрошенные РИА Новости гиды признались, что предложения к ним поступают, но разбавлять историю коммерцией они не готовы. "Буквально перед вашим звонком я общался с одним рестораном. Вообще, таких запросов множество: от обувных фабрик до кофейных магазинов, — рассказывает Евгений Степанов. — Нам это неинтересно, ведь гости хотят узнать новое о Москве, а не о том, где можно поесть".

Чаевые не обязательны, но приветствуются

Другой вопрос — надо ли платить? Не обязательно, но пожертвования приветствуются. По словам гида по Барселоне Александры Соващенко, чаевые оставляют в 95 процентах случаев. В России, как удалось увидеть на экскурсии по Варварке, обычная сумма — 100 рублей. В Европе, по словам гидов, это примерно пять евро.

Бывает, что на экскурсию приходят те, у кого нет возможности заплатить. Гидов это не расстраивает. По их словам, главная отдача — искренний интерес к теме, городу.