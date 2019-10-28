Четыре корабля НАТО зайдут в одесский порт

БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит 30 октября Одессу, в порт которой совершит заход постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей, сообщил в понедельник альянс.

Поездка состоится в рамках визита на Украину Североатлантического совета 30 и 31 октября.

"Визит начнется в Одессе 30 октября, где Столтенберг и послы стран НАТО посетят постоянную противоминную группу НАТО (SNMCMG2). Четыре противоминных корабля НАТО из Болгарии, Италии, Румынии и Испании будут пришвартованы в Одесском порту в рамках патрулирования в Черном море", - говорится в сообщении.

Генсек также выступит с речью перед курсантами морской академии в Одессе.