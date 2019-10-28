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РИА Новости

Четыре корабля НАТО зайдут в одесский порт

20:37 28.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанадский фрегат "Торонто" в морском порту Одессы
Канадский фрегат Торонто в морском порту Одессы
© РИА Новости / Стрингер
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Канадский фрегат "Торонто" в морском порту Одессы. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит 30 октября Одессу, в порт которой совершит заход постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей, сообщил в понедельник альянс.
Поездка состоится в рамках визита на Украину Североатлантического совета 30 и 31 октября.
"Визит начнется в Одессе 30 октября, где Столтенберг и послы стран НАТО посетят постоянную противоминную группу НАТО (SNMCMG2). Четыре противоминных корабля НАТО из Болгарии, Италии, Румынии и Испании будут пришвартованы в Одесском порту в рамках патрулирования в Черном море", - говорится в сообщении.
Генсек также выступит с речью перед курсантами морской академии в Одессе.
На следующий день в Киеве Столтенберг проведет заседание комиссии НАТО – Украина с участием президента страны Владимира Зеленского и выступит с речью в парламенте Украины.
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