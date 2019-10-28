Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T20:24Z
https://ria.ru/20191028/1560325044.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155329/01/1553290143_0:150:3077:1880_1036x0_80_0_0_b94761e74e914c5cff98a3db1da0ec5d.jpg
РИА Новости

Депутат Рады заявил о "возвращении фашизма" на Украину

20:24 28.10.2019
2856
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Вадим Рабинович. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что на Украину вернулся фашизм.
В понедельник, когда на Украине отмечают День освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, представители партии вместе с ветеранами Великой Отечественной войны пришли к Вечному огню в Киеве, чтобы почтить память погибших участников и возложить цветы.
"Фашизм опять вернулся на наши улицы. Если премьер-министр Украины (Алексей Гончарук) открыто приходит на концерт группы, которая пропагандирует фашизм, если на Украине сносятся памятники героям-освободителям и тут же открываются новые тем людям, которые убивали сотни тысяч мирных жителей – белорусов, поляков, евреев, инакомыслящих украинцев, значит, опять началась война и она касается каждого из нас", – приводит слова Рабиновича сайт "Оппозиционной платформы" в понедельник.
Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) на военном параде, приуроченном к Дню защитника Украины во Львове
6 августа, 08:00РИА Новости
Либералы: украинский фашизм, которого "не было", теперь "разгромлен"
Он пообещал ветеранам Великой Отечественной войны добиться социальных гарантий для них.
Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что Гончарук посетил концерт, на котором выступала группа "Сокира Перуна". В отношении этой группы в 2018 году было возбуждено уголовное дело по причине использования на концертах свастики и других нацистских символов и фашистских призывов, а также цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
19 февраля, 13:25РИА Новости
Поклонская призвала ЕС обратить внимание на "разгул фашизма" на Украине
4325212
Обсудить 2
Алексей ГончарукСитуация на УкраинеВадим РабиновичПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
РИА
Новости
Посол Франции в России Сильви Берманн
Посол Франции раскритиковала ЕС за отсутствие стратегии отношений с Россией
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку
Вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович
Вице-президент ЕК разочарован встречей по газу с Россией и Украиной
Лента
новостей
Рабочий на газовой станции на Украине
ЕК предложила краткосрочное решение по вопросу транзита газа через Украину
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Россия может как запасной вариант продлить транзитный контракт с Украиной
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Исправительное учреждения в США
СМИ: в США заключенного на пожизненный срок "по ошибке" выпустили из тюрьмы
Новобранец батальона Азов
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона "Азов"
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария заявила о высылке российского дипломата
Автомобиль, сгоревший в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Автомобили скорой помощи
На Урале военный спас ребенка из машины и рассказал о бездействии очевидцев
Министр обороны США Марк Эспер
США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Спецкомиссия Минобороны подняла по тревоге около трех тысяч военных ВВО
05:26Профсоюз крупнейшей в мире медной шахты в Чили вдвое сократил смены рабочих
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
Лента новостейМолния