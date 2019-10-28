Депутат Рады заявил о "возвращении фашизма" на Украину

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что на Украину вернулся фашизм.

В понедельник, когда на Украине отмечают День освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, представители партии вместе с ветеранами Великой Отечественной войны пришли к Вечному огню в Киеве, чтобы почтить память погибших участников и возложить цветы.

"Фашизм опять вернулся на наши улицы. Если премьер-министр Украины (Алексей Гончарук) открыто приходит на концерт группы, которая пропагандирует фашизм, если на Украине сносятся памятники героям-освободителям и тут же открываются новые тем людям, которые убивали сотни тысяч мирных жителей – белорусов, поляков, евреев, инакомыслящих украинцев, значит, опять началась война и она касается каждого из нас", – приводит слова Рабиновича сайт "Оппозиционной платформы" в понедельник.

Он пообещал ветеранам Великой Отечественной войны добиться социальных гарантий для них.

Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что Гончарук посетил концерт, на котором выступала группа "Сокира Перуна". В отношении этой группы в 2018 году было возбуждено уголовное дело по причине использования на концертах свастики и других нацистских символов и фашистских призывов, а также цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини.

В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.