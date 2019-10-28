Экологи взяли пробы воды из "багровой" реки в Москве

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экологи взяли пробы воды из "багровой" реки в Тимирязевском районе Москвы, при первичном обследовании следов загрязнения воды не выявлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Жители Тимирязевского района ранее сообщали в соцсетях, что заметили речку "багрового" цвета в районе Большого Садового пруда. Вода имела специфический запах.

"Проведено обследование Б. Садового пруда. Следов загрязнения, гибели флоры и фауны не выявлено. Органолептически посторонние запахи не ощущались. По результатам обследования акватории отобраны пробы воды для лабораторного исследования", - говорится в сообщении.