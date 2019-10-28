Более 30 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта по упрощенной схеме

ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Более 30 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики получили паспорта Российской Федерации по упрощенной схеме, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня.

"На сегодняшний день более 30 тысяч жителей республики уже получили паспорта Российской Федерации, еще 50 тысяч подали соответствующие документы", - сообщил глава ЛНР.

Пасечник ожидает, что к концу года суммарная цифра людей, принявших участие в процессе паспортизации, перешагнет за отметку в 100 тысяч. "Очевидно, что люди с большим желанием участвуют в этом процессе, я много говорил о том, насколько для нас это решение было долгожданным", - сказал он.