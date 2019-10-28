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РИА Новости

Леонид Пасечник: Зеленский может так и остаться президентом-надеждой

12:00 28.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
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В последнее время официальный Киев сделал достаточно громких заявлений о том, как восстановить мир в Донбассе. В интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, как в республике восприняли данные обещания Киева, в том числе заявления президента Украины за год решить конфликт в Донбассе. Глава ЛНР также объяснил, почему до сих пор не состоялся масштабный обмен пленными и разведение сил и средств у Золотого, и сообщил, сколько жителей республики уже получили паспорта РФ.
— Президент Украины Владимир Зеленский заявил на одной из пресс-конференций, что намерен решить конфликт в Донбассе в течение года. Леонид Иванович, как вы считаете, каким путем должен идти украинский лидер для достижения этой цели?
— Для реализации этого решения господину Зеленскому придется идти волевым путем. Хотя срок им назван вполне конкретный, в республиках это заявление восприняли без энтузиазма. Зеленский и его команда уже наобещали достаточно, а сделали даже чуть меньше Порошенко, который не делал ничего хорошего. Вдобавок к этому мы постоянно слышим о каких-то новых планах по установлению мира на Донбассе. Это как будто бы часть новой политической моды – раньше украинские политики изощрялись в описании методов уничтожения населения Донбасса, потом – в своем видении будущего Украины и вот, наконец, с наступлением осени, пришла пора предлагать план урегулирования конфликта. Хотя каждый более-менее здравомыслящий человек понимает, что обойти минский формат Украина не сможет. Но может заявить, что обещать – не значит жениться. А искать обходные маневры, придумывать увертки, пытаться как-то отшутиться на тему нормандского формата не получится. Комплекс мер – это аксиома, весьма доступная для чтения и даже для запоминания. В ней все понятно и последовательно написано. Вот и получается, что Зеленскому достаточно просто шаг за шагом исполнять инструкцию, которую за него уже придумали и написали. Сможет – будет мир, нет – останется президентом-надеждой.
— Официальный Киев заявил, что принял все законы об амнистии, однако в республиках Донбасса уточнили, что это заявление не имеет ничего общего с реальностью. В тексте минских договоренностей пункт об амнистии идет раньше пункта о проведении выборов. Кроме того, по оценке экспертов, проведение выборов в Донбассе невозможно без амнистии. Как вы можете это прокомментировать?
— Амнистия – один из пунктов минских соглашений. Отрицая его исполнение, украинская сторона пренебрегает рекомендациями стран-гарантов и своим решением поставить подпись под этим документом. Комплекс мер не может быть реализован избирательно на усмотрение Киева, поэтому мы будем настаивать на неукоснительном выполнении каждого пункта вне зависимости от того, нравится ли это Украине. Есть согласованный документ, ему стоит следовать.
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— Последний масштабный обмен пленными был в 2017 году. Как продвигаются переговоры в этом направлении и можно ли прогнозировать, в какие сроки он состоится?
— Рабочая группа по обмену военнопленных из Луганской Народной Республики на протяжении всех этих лет делает все возможное и необходимое для того, чтоб наши люди вернулись на родину. Со своей стороны, мы выполняем все обязательства и всегда готовы к диалогу. Вот только аналогичного желания со стороны наших оппонентов мы не замечаем, поэтому и прогнозы за них делать тоже не можем.
— Украинские силовики отказываются отводить силы на участке разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в ЛНР. По вашему мнению, в чем причина и рассматриваются ли республикой новые участки для отвода сил?
— Вынужден повториться – есть понятный утвержденный план действий, который приведет к миру на Донбассе. Ему можно либо следовать, либо нет. А когда невыполнение взятых на себя обязательств представители Украины на международном уровне объясняют фразами из разряда "домашнее задание съела собака", возникают сомнения либо в их вменяемости, либо, что более очевидно, в их желании и способности что-то делать.
Со стороны возникает ощущение, что Зеленскому пока как минимум не удается угомонить переживающих период второй молодости националистов. Посмотрим, удастся ли вообще. Хотя для такой страны, как Украина, это дикость – маленькая группа фашистов фактически диктует свои правила игры президенту.
— Сейчас в ЛНР активно идет подача заявок на гражданство в РФ. Скажите, сколько человек уже подали заявки на получение российского паспорта?
— На сегодняшний день более 30 тысяч жителей республики уже получили паспорта Российской Федерации, еще 50 тысяч подали соответствующие документы. К концу года суммарная цифра людей, принявших участие в процессе паспортизации, перешагнет за отметку в 100 000 человек. Очевидно, что люди с большим желанием участвуют в этом процессе, я много говорил о том, насколько для нас это решение было долгожданным. Хочу отметить, что все службы, участвующие в паспортизации, работают очень слаженно, и отдельно поблагодарить тех людей, которые вынуждены работать сверхурочно. На некоторых участках работы действительно возникают серьезные перегрузки. Впрочем, нам удается их ликвидировать, в частности, мы буквально недавно запустили электронную очередь, которая позволяет нашим гражданам воспользоваться услугой дистанционно.
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