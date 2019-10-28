Националисты диктуют условия Зеленскому, заявил глава ЛНР

ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Участники националистических подразделений на Украине диктуют условия президенту страны Владимиру Зеленскому, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Контактная группа по Донбассу договорилась начать отвод сил в Петровском и Золотом в октябре. После этого лидер украинской националистической партии "Национальный корпус" и командир полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ) Андрей Билецкий прибыл в населенный пункт Золотое Луганской области и заявил о готовности "защищать поселок" в случае отвода украинских силовиков.
"Со стороны возникает ощущение, что Зеленскому пока, как минимум, не удается угомонить переживающих период второй молодости националистов. Посмотрим, удастся ли вообще. Хотя для такой страны, как Украина, это дикость – маленькая группа фашистов фактически диктует свои правила игры президенту", - прокомментировал ситуацию глава ЛНР.
Пасечник подчеркнул, что существует "понятный, утвержденный план действий, который приведет к миру на Донбассе". И этому плану, по мнению главы ЛНР, Киев может либо следовать, либо нет.
"А когда невыполнение взятых на себя обязательств представители Украины на международном уровне объясняют фразами из разряда "домашнее задание съела собака", возникают сомнения либо в их вменяемости, либо, что более очевидно, в их желании и способности что-то делать", - добавил Пасечник.