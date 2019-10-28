Националисты диктуют условия Зеленскому, заявил глава ЛНР

Контактная группа по Донбассу договорилась начать отвод сил в Петровском и Золотом в октябре. После этого лидер украинской националистической партии "Национальный корпус" и командир полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ) Андрей Билецкий прибыл в населенный пункт Золотое Луганской области и заявил о готовности "защищать поселок" в случае отвода украинских силовиков.