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РИА Новости

Националисты диктуют условия Зеленскому, заявил глава ЛНР

11:32 28.10.2019 (обновлено: 12:20 28.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Участники националистических подразделений на Украине диктуют условия президенту страны Владимиру Зеленскому, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Контактная группа по Донбассу договорилась начать отвод сил в Петровском и Золотом в октябре. После этого лидер украинской националистической партии "Национальный корпус" и командир полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ) Андрей Билецкий прибыл в населенный пункт Золотое Луганской области и заявил о готовности "защищать поселок" в случае отвода украинских силовиков.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
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"Со стороны возникает ощущение, что Зеленскому пока, как минимум, не удается угомонить переживающих период второй молодости националистов. Посмотрим, удастся ли вообще. Хотя для такой страны, как Украина, это дикость – маленькая группа фашистов фактически диктует свои правила игры президенту", - прокомментировал ситуацию глава ЛНР.
Пасечник подчеркнул, что существует "понятный, утвержденный план действий, который приведет к миру на Донбассе". И этому плану, по мнению главы ЛНР, Киев может либо следовать, либо нет.
"А когда невыполнение взятых на себя обязательств представители Украины на международном уровне объясняют фразами из разряда "домашнее задание съела собака", возникают сомнения либо в их вменяемости, либо, что более очевидно, в их желании и способности что-то делать", - добавил Пасечник.
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Сенатор рассказал о "шансе восстановить мир в Донбассе"МИД России ответил на угрозу "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс. Украинская "партия войны" старается сорвать выполнение всех ранее достигнутых договоренностей, отметил в эфире радио Sputnik сенатор Сергей Цеков.
Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникАндрей БилецкийВладимир ЗеленскийЛуганская областьВ мире
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