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РИА Новости

ЛНР заявила об отсутствии у Киева стремления к диалогу по обмену пленными

11:12 28.10.2019 (обновлено: 12:20 28.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил Киев в отсутствии желания вести диалог по вопросу лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе.
Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обратился к лидерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении нескольких пленных. В конце июня в аэропорту Минска состоялась передача Киеву освобожденных в одностороннем порядке четверых украинцев, в тот же день в сопровождении Медведчука они прибыли самолетом на Украину. Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемыми лицами будет продолжен.
Операция объединенных сил Украины
Вчера, 08:34Сказано в эфире
Сенатор рассказал о "шансе восстановить мир в Донбассе"МИД России ответил на угрозу "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс. Украинская "партия войны" старается сорвать выполнение всех ранее достигнутых договоренностей, отметил в эфире радио Sputnik сенатор Сергей Цеков.
"Со своей стороны мы выполняем все обязательства и всегда готовы к диалогу. Вот только аналогичного желания со стороны наших оппонентов мы не замечаем, поэтому и прогнозы за них делать тоже не можем", - заявил Пасечник.
По словам главы ЛНР, рабочая группа по обмену пленных ЛНР на протяжении всех этих лет делает "все возможное и необходимое" для того, чтобы жители республики "вернулись на родину".
Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникВиктор МедведчукДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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