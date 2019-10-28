ЛНР заявила об отсутствии у Киева стремления к диалогу по обмену пленными

ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил Киев в отсутствии желания вести диалог по вопросу лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе.
Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обратился к лидерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении нескольких пленных. В конце июня в аэропорту Минска состоялась передача Киеву освобожденных в одностороннем порядке четверых украинцев, в тот же день в сопровождении Медведчука они прибыли самолетом на Украину. Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемыми лицами будет продолжен.
"Со своей стороны мы выполняем все обязательства и всегда готовы к диалогу. Вот только аналогичного желания со стороны наших оппонентов мы не замечаем, поэтому и прогнозы за них делать тоже не можем", - заявил Пасечник.
По словам главы ЛНР, рабочая группа по обмену пленных ЛНР на протяжении всех этих лет делает "все возможное и необходимое" для того, чтобы жители республики "вернулись на родину".