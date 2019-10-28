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РИА Новости

Роскачество рассказало, как выбрать тыкву

08:21 28.10.2019 (обновлено: 11:22 28.10.2019)
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© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкСельскохозяйственная продукция в декоративном качестве
Сельскохозяйственная продукция в декоративном качестве
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Роскачество рассказало, как выбирать тыкву, что влияет на ее потребительские свойства и какой из существующих сортов является самым вкусным. Рекомендации приводятся в сообщении организации.

"Выбирая тыкву в магазине, в первую очередь следует ориентироваться на то, чтобы плод был вызревшим, с плотной коркой, без существенных повреждений, с подсохшей плодоножкой. Размер, цвет плода на его потребительские свойства не влияет. Половинки тыквы покупать не рекомендуется, так как в данном случае невозможно гарантировать санитарно-гигиеническую безопасность продукта", — говорится в материале.

Эксперты обращают внимание, что тыквы всех видов содержат много сахаров, пектина и каротина, богаты минеральными веществами — прежде всего, калием, кальцием, фосфором, а в семенах содержится большое количество жиров и белков. А из трех групп — крупноплодной, твердокорой и мускатной — самой вкусной является именно последняя, обладающая выраженным сладким вкусом и дынным ароматом.
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"Это самая вкусная и сладкая из всех существующих тыкв. Ее мякоть имеет плотную маслянистую консистенцию, без излишних волокон. Кстати, ее мякоть может содержать до 11,5 процента сахаров, что делает ее хорошим десертом. Плоды у мускатной тыквы имеют разнообразную форму, наибольшее распространение получили сорта грушевидной формы — "баттернат" ("масляный орех"), которые и преобладают в розничной торговле", — отмечают эксперты организации.
Твердокорая тыква не дает крупных плодов, но быстро спеет и имеет самые вкусные семена. "Мякоть ее немного жестковата, поэтому такая тыква больше подойдет для приготовления супов, пюре. По сравнению с крупноплодной тыквой у твердокорой кожура толще и грубее, а мякоть более волокнистая и рыхлая", — добавляют в Роскачестве.
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Что касается крупноплодной тыквы, то ее масса может достигать нескольких сотен килограммов. Этот сорт характеризуется разнообразной окраской, от кремового до ярко-оранжевого цвета, его отличительная особенность — округлая плодоножка и стебель без бороздок. Такой плод хорошо подходит для запекания, овощного рагу и не теряет своих потребительских свойств при длительном хранении. Есть и еще один немаловажный факт: именно этот сорт тыквы служит украшением к Хеллоуину, напоминает Роскачество.
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РоскачествоМоскваОбщество
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