"Оппозиционная платформа" потребовала отменить закон о декоммунизации

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала отменить на Украине закон о декоммунизации и реабилитировать всех осужденных по нему.

Ранее суд в Кривом Роге Днепропетровской области назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы из-за футболки с гербом СССР.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" требует незамедлительно отменить закон о декоммунизации и реабилитировать всех осужденных по этому драконовскому и несправедливому закону", — говорится в заявлении.

В партии отметили, что изначально выступали против принятия закона. Отмечается, что закон стал "орудием националистической диктатуры" и мешает трезво и объективно оценивать прошлое.

"Недопустимо подвергать уголовному преследованию за историческую память, за нежелание забыть то, с чем была связана жизнь человека, за воспоминания о том, какой страна была раньше", — считают в партии.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает в частности переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность попадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.