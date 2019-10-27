"Оппозиционная платформа" потребовала отменить закон о декоммунизации

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала отменить на Украине закон о декоммунизации и реабилитировать всех осужденных по нему.
Ранее суд в Кривом Роге Днепропетровской области назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы из-за футболки с гербом СССР.
"Оппозиционная платформа — За жизнь" требует незамедлительно отменить закон о декоммунизации и реабилитировать всех осужденных по этому драконовскому и несправедливому закону", — говорится в заявлении.
В партии отметили, что изначально выступали против принятия закона. Отмечается, что закон стал "орудием националистической диктатуры" и мешает трезво и объективно оценивать прошлое.
"Недопустимо подвергать уголовному преследованию за историческую память, за нежелание забыть то, с чем была связана жизнь человека, за воспоминания о том, какой страна была раньше", — считают в партии.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает в частности переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность попадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Согласно статье 436-1 Уголовного кодекса Украины, изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики, а также пропаганда "тоталитарных" режимов наказывается ограничением или лишением свободы от трех до пяти лет. Те же действия, совершенные повторно, с использованием СМИ или представителем власти, предусматривают лишение свободы до десяти лет.