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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" потребовала отменить закон о декоммунизации

21:47 27.10.2019 (обновлено: 22:25 27.10.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала отменить на Украине закон о декоммунизации и реабилитировать всех осужденных по нему.
Ранее суд в Кривом Роге Днепропетровской области назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы из-за футболки с гербом СССР.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" требует незамедлительно отменить закон о декоммунизации и реабилитировать всех осужденных по этому драконовскому и несправедливому закону", — говорится в заявлении.

В партии отметили, что изначально выступали против принятия закона. Отмечается, что закон стал "орудием националистической диктатуры" и мешает трезво и объективно оценивать прошлое.
"Недопустимо подвергать уголовному преследованию за историческую память, за нежелание забыть то, с чем была связана жизнь человека, за воспоминания о том, какой страна была раньше", — считают в партии.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает в частности переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность попадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Согласно статье 436-1 Уголовного кодекса Украины, изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики, а также пропаганда "тоталитарных" режимов наказывается ограничением или лишением свободы от трех до пяти лет. Те же действия, совершенные повторно, с использованием СМИ или представителем власти, предусматривают лишение свободы до десяти лет.
Участник протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Давайте!!! Сделаем закон, что новости Украины - это не главная страница)) Даешь наши, отечественные))
27 октября, 22:20
Прохор Мазур
1501002
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