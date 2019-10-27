В Раде предложили возбудить дело против депутата из-за угроз Зеленскому

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский предложил возбудить дело против представительницы фракции "Евросолидарность" Софии Фединой из-за угроз президенту страны Владимиру Зеленскому.

Ранее Федина прокомментировала видео разговора Зеленского с одним из националистов в Золотом. Она заявила, что никто не позволял себе разговаривать так с добровольцами. "Кто-то думает, что он бессмертный…" — резюмировала она.

"Предлагаю открыть уголовное дело, снять неприкосновенность через зал и отправить в суд", — написал Дубинский в Telegram, прикрепив скриншот с комментарием Фединой.

Ранее стало известно, что президент Украины двое суток провел в районе разведения войск в Донбассе. В соцсетях также появились записи разговора на повышенных тонах между президентом и одним из добровольцев. Сам Зеленский назвал разговор "эмоциональным".

Первого октября контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — предложенный нынешним президентом Германии механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и проведении там выборов. После подписания документа по Украине прокатилась волна митингов националистов, считающих эти действия Киева "капитуляцией". Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, но призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.