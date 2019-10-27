Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-27T17:03Z
https://ria.ru/20191027/1560271756.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155921/60/1559216053_164:433:2652:1832_1036x0_80_0_0_3c8fb586f528ead86bb27cc9b40e8633.jpg
РИА Новости

В Раде предложили возбудить дело против депутата из-за угроз Зеленскому

16:50 27.10.2019 (обновлено: 17:03 27.10.2019)
9595
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский предложил возбудить дело против представительницы фракции "Евросолидарность" Софии Фединой из-за угроз президенту страны Владимиру Зеленскому.
Ранее Федина прокомментировала видео разговора Зеленского с одним из националистов в Золотом. Она заявила, что никто не позволял себе разговаривать так с добровольцами. "Кто-то думает, что он бессмертный…" — резюмировала она.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
26 октября, 17:21РИА Новости
Соловьев высмеял спор Зеленского с националистами в Донбассе
"Предлагаю открыть уголовное дело, снять неприкосновенность через зал и отправить в суд", — написал Дубинский в Telegram, прикрепив скриншот с комментарием Фединой.
Ранее стало известно, что президент Украины двое суток провел в районе разведения войск в Донбассе. В соцсетях также появились записи разговора на повышенных тонах между президентом и одним из добровольцев. Сам Зеленский назвал разговор "эмоциональным".
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Вчера, 12:10РИА Новости
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Первого октября контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — предложенный нынешним президентом Германии механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и проведении там выборов. После подписания документа по Украине прокатилась волна митингов националистов, считающих эти действия Киева "капитуляцией". Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, но призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Кроме того, группа в Минске договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском. Оно должно было начаться 9 октября, однако, как заявляют в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, Киев постоянно срывает этот процесс.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
105661313
Обсудить 5
Александр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаСитуация на УкраинеВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
РИА
Новости
Полицейский
Соседи прокомментировали сообщения об убийстве петербурженки сыном
Украинский военный в Донецкой области
Поклонская оценила угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Актриса Наталья Рудова
Звезда "Универа" призвала бойкотировать шоу Малахова
Лента
новостей
Красная площадь
"Отрубит" ли Россия телефонную связь с Украиной?
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
В Минобороны усомнились в реальности операции по ликвидации главаря ИГ*
Участница фольклорного коллектива Бурановские бабушки Наталья Пугачева
Названа причина смерти солистки "Бурановских бабушек"
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Антон Алиханов
Алиханов назвал американский доклад о захвате Калининграда НАТО фантастикой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о "войне с Россией"
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп подписал документ о планах выйти из Договора по открытому небу
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Украинские военные назвали споривших с Зеленским бойцов самозванцами
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский опубликовал видео разговора с националистами в Золотом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
00:48В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию
00:45ФНБ недополучит 50-60 млрд рублей в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ
00:44Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
00:42Минэнерго и Минфин обсуждают обратный акциз для переработки этана
00:40Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40
00:39Посол в США объяснил, почему против Бутиной были приняты столь жесткие меры
00:34В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю
00:31Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
00:31В Минэнерго оценивают расходы на "Восток Ойл" до десяти триллионов рублей
00:30"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"
00:30"Победа" повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро
00:23Мэр Тбилиси Каладзе пока не намерен баллотироваться на второй срок
00:23В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
00:21В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"
00:17Посол в США прокомментировал российско-американские отношения
00:14Военные Скандинавии выполнят наблюдательный полет над Россией
00:11Посол в США рассказал, какое предвыборное обещание не выполнил Трамп
23:52Российский посол в США назвал главную опасность ситуации вокруг ДРСМД
23:35В Латвии более пяти тысяч домохозяйств остались без света из-за бури
Лента новостейМолния