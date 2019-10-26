В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

ВОЛГОГРАД, 26 окт – РИА Новости. Самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за клинической смерти пассажира, сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области.
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
"Рейс произвел экстренную посадку по причине клинической смерти онкобольного пассажира 62 лет, летевшего умереть на родине. До прибытия бригады скорой помощи пассажир умер", - сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Как сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда, самолет вылетел в пункт назначения в 16.15 по местному времени (15.15 мск) и через час приземлился во Владикавказе.
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