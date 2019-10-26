На Украине арестовали заммэра Днепра, подозреваемого в хищении госсредств

КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Суд арестовал заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко, подозреваемого в хищении денег при ремонте Нового моста, с возможностью внесения залога в размере почти 24 тысячи долларов, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"Указанному должностному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тысяч гривен (около 24 тысяч долларов)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, указанное лицо вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении почти 1,2 миллиона долларов бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре.

Лысенко находился в розыске по статьям 191 "Присвоение, растрата имущества областное завладение служебным положением" и 366 "Служебный подлог" уголовного кодекса Украины.

Кроме хищения при ремонте моста, Лысенко и других чиновников горсовета Днепра подозревают в растрате почти 640 тысяч долларов при паспортизации улиц города. Ранее чиновники были объявлены в розыск.