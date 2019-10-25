Случаи нападения на сослуживцев в Вооруженных силах в 2011-2019 годах

25 октября 2019 года в Забайкалье при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия. В результате восемь человек погибли, двое ранены. Стрелявший был задержан.
22 марта 2018 года в Иркутской области между двумя сослуживцами охранного предприятия, принадлежащего Росгвардии, произошел конфликт, в результате которого один из мужчин выхватил пистолет и убил своего напарника. Затем стрелявший попытался скрыться на автомобиле. По данным следственных органов, наряд охраны сопровождал перевозку груза в Катангском районе. Стрелявший был задержан. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
23 октября 2017 года на полигоне Алагяз в Армении военнослужащий-контрактник российских ВС случайно застрелил сослуживца при сдаче оружия после проведения занятий. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, он застрелился.
23 октября 2017 года в станице Шелковская в Чечне в воинской части Росгвардии 25-летний уроженец Дагестана Марат Гаджиев расстрелял четверых сослуживцев. Преступника ликвидировало дежурное подразделение. Поводом послужил инцидент с командиром батальона, который хотел уволить стрелявшего перед отпуском. По возвращении военнослужащий обнаружил, что на его место определили другого, а жену выселили. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Командир воинской части, где произошел инцидент, был временно отстранен от должности на период проведения служебной проверки.
29 сентября 2017 года на полигоне в Белогорске (Амурская область) солдат-срочник открыл стрельбу из автомата по сослуживцам. Погибли офицер и двое военнослужащих, еще двое получили ранения. Стрелявший, 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов, скрылся, но спустя сутки был убит при задержании.
26 августа 2015 года в караульном помещении полевого лагеря в Костромской области военнослужащий открыл стрельбу из автомата по сослуживцам и покончил с собой. В результате стрельбы один офицер и двое солдат погибли, еще двое военнослужащих получили ранения. В отношении военного было возбуждено уголовное дело. Впоследствии представителем уполномоченного по правам человека в РФ в части была организована проверка, которая выявила ряд нарушений в организации несения караульной службы и тестирования военнослужащих на морально-психологическую устойчивость.
8 апреля 2015 года в Астраханской области в войсковой части 41659 рядовой Рамиль Кильсинбаев зарезал сослуживца из-за "дедовщины". По данным следствия, Кильсинбаев и рядовой Александр Распутняк несли службу в составе суточного наряда. Во время дежурства последний, не являясь начальником Кильсинбаева, заставлял его выполнять различные хозяйственные задачи, а также словесно оскорблял. В мае 2016 года Астраханский гарнизонный военный суд приговорил Кильсинбаева к семи годам колонии.
12 января 2014 года в подразделении бригады морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке матрос во время конфликта на почве личной неприязни сломал сослуживцу скулу. Против виновного было возбуждено уголовное дело.
4 августа 2013 года командира отделения разведроты воинской части в палаточном лагере в Мурманской области избил молодого сослуживца, который недостаточно быстро нес ему котелок. Избитый военнослужащий получил тупую закрытую травму живота с повреждением селезенки. Командир отделения разведроты был приговорен Заозерским гарнизонным судом к 2,5 годам колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
29 октября 2013 года военнослужащий бригады спецназа нанес несколько ударов в живот своему сослуживцу за неряшливую форму, после чего у потерпевшего удалили селезенку. Виновный в причинении телесных повреждений был отдан под суд.
31 декабря 2012 года в Новосибирской области младший сержант зарубил своего сослуживца топором за плохое поведение во время празднования Нового года. Ссора между военнослужащими произошла, когда они распивали спиртное. После конфликта военнослужащие разошлись по разным комнатам. Однако один из них настолько разозлился на приятеля, что дождался, пока тот заснет, и несколько раз ударил его топором по голове. За это преступление суд отправил злоумышленника в колонию на восемь лет.
30 октября 2012 года на Сахалине группа военнослужащих распивала спиртные напитки. Солдаты Грукач и Загоруйко, применив физическое насилие, заставили двоих сослуживцев более позднего срока призыва мыть посуду. Грукач приказал этим же военнослужащим выкопать яму рядом с казармой и избил одного из них лопатой до смерти. Второму солдату удалось убежать и позвать на помощь, а тем временем Грукач, по данным ведомства, пытался закопать убитого. Приговором Курильского гарнизонного военного Грукачу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, Загоруйко – один год в колонии-поселении. Одновременно суд постановил взыскать с Грукача 1,12 миллиона рублей компенсации морального вреда.
28 августа 2012 года в селении Белиджи Дербентского района Дагестана военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. Погибли семь человек. Пятеро из них были сотрудниками полиции Алтайского края. Трое человек пострадали. Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В декабре 2011 года военнослужащий Шамиль Белонос на территории общевойскового полигона Южного военного округа избил своего сослуживца за то, что тот якобы уклонялся от заготовки дров. Через несколько дней, угрожая физической расправой в случае неповиновения, он построил у стены пятерых своих сослуживцев, направил на них автомат АК-74М и сфотографировался на их фоне. В конце декабря 2011 года около полуночи Белонос разбудил сослуживцев, пеной для бритья нанес на их спины надписи и устроил еще одну "фотосессию". Приговором Волгоградского гарнизонного военного суда Белоносу было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием в колонии-поселении.
В начале сентября 2011 года солдат воинской части №41659 Алтайского края Николай Морозов был избит сослуживцами, после чего выпрыгнул из окна. После инцидента военной прокуратурой были установлены факты неуставных отношений в воинской части. Военнослужащий выжил и был помещен в госпиталь в Новосибирске.
В мае 2011 года военнослужащий одной из воинских частей Тульской области избил сослуживца. Потерпевший провел неделю в коме. По словам руководителя военно-следственного отдела, в отношении "конкретного лица возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости