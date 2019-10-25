Пушилин: ДНР не готова выполнять минские соглашения в одностороннем порядке

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова выполнять минские соглашения по Донбассу, но не в одностороннем порядке, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы в очередной раз убедились, что нам нужно оставаться стойкими. Против нашей аргументации Украина ничего вразумительного и адекватного противопоставить не может. Мы готовы к выполнению минских соглашений, но не в одностороннем порядке, сейчас ждем этого от Украины. Пока еще ждем", - сказал Пушилин.
На уточняющий вопрос, сколько нужно ждать до выполнения Киевом договоренностей, глава ДНР ответил, что "покажет время". "Судя по той тенденции, которую мы сейчас наблюдаем, у Украины все плохо", - добавил он.