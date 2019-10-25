Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в России в будущем

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В России в ближайшее время будут востребованы массовые профессии и специалисты в области управления, рассказали RT во ВНИИ труда.
К ним относятся бухгалтер, педагог, электросварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных станций, электромеханик по лифтам, официант, бармен.
Не исчезнет потребность и в дефицитных профессиях: инженер-химик, менеджер контроля качества биотехнологического производства и электромонтер оперативно-выездной бригады.
Как считает эксперт ВНИИ труда Ирина Волошина, все эти профессии востребованы и сейчас.
Она отметила, что ситуация на рынке труда меняется не так быстро, чтобы за три-шесть лет какие-либо профессии стали актуальными или исчезли.
"Но профессии постепенно могут трансформироваться, у работника появляются новые трудовые функции", — заявила она.
В начале октября портал "Авито Работа" провел исследование, которое показало, что сейчас работодатели чаще всего ищут специалистов в сфере продаж, производства и строительства. В строительстве оказались и самые высокие зарплаты — в среднем 50,4 тысячи рублей. Выше среднероссийского уровень зарплат в фитнес-центрах и салонах красоты (48,8 тысячи), а также в автомобильном бизнесе (46,2 тысячи). Самыми низкооплачиваемыми оказались сферы образования и науки (26,9 тысячи), бухгалтерии и финансов (30 тысяч) и административной работы (30,4 тысячи рублей).