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РИА Новости

Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в России в будущем

08:46 25.10.2019 (обновлено: 17:08 25.10.2019)
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© Fotolia / Bogdan VasilescuЭлектросварщик
Электросварщик
© Fotolia / Bogdan Vasilescu
Электросварщик. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В России в ближайшее время будут востребованы массовые профессии и специалисты в области управления, рассказали RT во ВНИИ труда.
К ним относятся бухгалтер, педагог, электросварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных станций, электромеханик по лифтам, официант, бармен.
Не исчезнет потребность и в дефицитных профессиях: инженер-химик, менеджер контроля качества биотехнологического производства и электромонтер оперативно-выездной бригады.
Как считает эксперт ВНИИ труда Ирина Волошина, все эти профессии востребованы и сейчас.
Она отметила, что ситуация на рынке труда меняется не так быстро, чтобы за три-шесть лет какие-либо профессии стали актуальными или исчезли.
"Но профессии постепенно могут трансформироваться, у работника появляются новые трудовые функции", — заявила она.
В начале октября портал "Авито Работа" провел исследование, которое показало, что сейчас работодатели чаще всего ищут специалистов в сфере продаж, производства и строительства. В строительстве оказались и самые высокие зарплаты — в среднем 50,4 тысячи рублей. Выше среднероссийского уровень зарплат в фитнес-центрах и салонах красоты (48,8 тысячи), а также в автомобильном бизнесе (46,2 тысячи). Самыми низкооплачиваемыми оказались сферы образования и науки (26,9 тысячи), бухгалтерии и финансов (30 тысяч) и административной работы (30,4 тысячи рублей).
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Кем статьНавигатор абитуриентаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Из списка только токарь и электросварщик имеют отношение к производству. А повар, кондитер официант и бармен - это явное будущее нашей страны. Ничего не имею против этих профессий, но направление развития экономики видно не вооруженным глазом. Спасибо партии родной.
25 октября, 09:30
ssergey-78
103614125
Компьютеры сами воровать не умеют.
25 октября, 09:49
Иван Ватников
291521211
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