Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Работодатели чаще всего ищут продавцов, производственников и строителей, при этом наиболее высокие зарплаты предлагаются именно в сфере строительства, показало исследование портала "Авито Работа", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным исследования рынка труда в России по итогам третьего квартала 2019 года, среднемесячная зарплата россиян составила 38285 рублей. Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в строительной сфере (50,4 тысячи рублей), фитнес-центрах и салонах красоты (48,8 тысячи) и автомобильном бизнесе (46,2 тысячи).

Среди наименее оплачиваемых групп профессий оказались сферы образования и науки (26,9 тысячи), бухгалтерии и финансов (30 тысяч рублей) и административной работы (30,4 тысячи).

Исследование также показало, что Москва и Петербург лидируют по уровню зарплат. Так, москвичи в среднем зарабатывают 58684 рубля, а петербуржцы – 48511. Третье место занимает Екатеринбург с 39879 рублей.