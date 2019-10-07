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РИА Новости

Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами

03:13 07.10.2019 (обновлено: 09:32 07.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Работодатели чаще всего ищут продавцов, производственников и строителей, при этом наиболее высокие зарплаты предлагаются именно в сфере строительства, показало исследование портала "Авито Работа", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным исследования рынка труда в России по итогам третьего квартала 2019 года, среднемесячная зарплата россиян составила 38285 рублей. Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в строительной сфере (50,4 тысячи рублей), фитнес-центрах и салонах красоты (48,8 тысячи) и автомобильном бизнесе (46,2 тысячи).
Среди наименее оплачиваемых групп профессий оказались сферы образования и науки (26,9 тысячи), бухгалтерии и финансов (30 тысяч рублей) и административной работы (30,4 тысячи).
Исследование также показало, что Москва и Петербург лидируют по уровню зарплат. Так, москвичи в среднем зарабатывают 58684 рубля, а петербуржцы – 48511. Третье место занимает Екатеринбург с 39879 рублей.
В третьем квартале года работодатели чаще всего искали работников в сфере продаж, производства и строительства. Вакансии из этих сфер также были популярны у соискателей. Россияне также активно искали работу в сферах транспорта и логистики, однако у работодателей эта сфера была лишь на четвертом месте. Довольно востребована у россиян работа для студентов или людей без опыта, но работодателей эта группа вакансий интересует мало.
Банкноты номиналом 1000 рублей
00:09РИА Новости
Названы российские города-лидеры по уровню зарплат
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