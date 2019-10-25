"Это безобразие": Госдума может ограничить права судебных приставов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Судебные приставы забирают деньги у должников прямо с кредитных карт — жалуются в Сети. Если клиент не успел погасить задолженность перед банком, ему приходится выплачивать еще и проценты. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это "безобразием" и сообщил, что в ближайшее время в законодательство могут внести соответствующие ограничения.
Все, что не прибито к полу
В беседе с РИА Новости представители Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассказали, что пристав, возбудив исполнительное производство, направляет запросы о денежных средствах на счетах должника в банки и другие финансовые организации. Получив необходимую информацию, он ждет окончания срока добровольного исполнения требований — по закону это пять дней.
Юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев уточнил: перед принудительным взысканием пристав обязан уведомить должника, направив извещение по адресу, указанному в исполнительном листе. В некоторых случаях регистрационные данные запрашиваются в МФЦ или Миграционной службе МВД. Но такие письма не всегда доходят до адресата, поэтому россиянам настоятельно рекомендуют проверять свои задолженности на сайте ФССП
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Если должник не выплатил деньги, пристав направляет требование о взыскании, которое банк обязан исполнить незамедлительно. Это касается практически всех счетов, на которых клиент разместил сбережения, независимо от того, оформлены они в отечественной или иностранной валюте либо лежат на вкладе, в том числе — на обезличенном металлическом счете.
"При взыскании денег с металлического счета есть своя специфика. Поскольку само золото или серебро приставы забрать не могут, они поручают банку продать драгметаллы, а вырученную сумму перечислить в счет погашения долга. Аналогичный механизм применяется, если у клиента есть иностранная валюта", — разъяснили РИА Новости представители банка "Тинькофф".
Исключение — средства, которые клиент возмещает за нанесение вреда здоровью, при потере кормильца, алименты, компенсации по уходу за нетрудоспособными гражданами, различные виды пенсий, средства маткапитала, выплаты, связанные с ущербом от различных катастроф, и некоторые другие. Их полный перечень приводится в статье 101 федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ.
Порочная практика
Владимир Шалаев из BMS добавил, что добиться возврата кредитных средств можно, только если они списаны неправомерно. А судебная практика складывается так, что деньги на счете клиента считаются его собственными независимо от того, кредитные они, или нет. Тут важно отметить: клиент платит именно за пользование кредитной суммой, и чисто технически она находится в его распоряжении сразу после открытия лимита.
"Денежные средства на кредитной карте принадлежат клиенту с момента их зачисления на счет карты", — сообщили в банке "Тинькофф". В Сбербанке, "Открытии", Райффайзенбанке и Альфа-банке на запрос редакции не ответили.
По словам еще одного собеседника РИА Новости в банковской сфере, пожелавшего сохранить анонимность, законодательство подобный подход не запрещает. Но на деле списание задолженностей с кредитных счетов — палка о двух концах.
"Есть еще такой нюанс, как неполная компетенция сотрудника банка, который предоставляет эти сведения приставам. Пришел запрос, операционист посмотрел, что у клиента есть 30 тысяч рублей. Он видит только белый остаток и не будет выяснять, какие это деньги — собственные или кредитные".
Что касается взыскания с депозитов, банкир обратил внимание на другую тонкость: если есть вклад под проценты и приставы снимают с него даже небольшую сумму, банк может расторгнуть договор целиком, выплатив проценты по ставке "до востребования", и клиент теряет всю свою выгоду. Действующее законодательство тут ничего не регламентирует — для банков предусмотрены только рекомендации.
Сотрудников ФССП тоже никто не обязывает уточнять, на каком именно счете находятся средства. "Пристав, который трудится в какой-то далекой области и, прямо скажем, за не очень большие деньги, просто выполняет свою работу. Ему написали, что есть два счета — на одном десять рублей, на другом 30 тысяч. Он не будет вдаваться в подробности, какие это счета — кредитные или дебетовые, и просто вынесет постановление", — сетует собеседник.
Надежда есть
Выходит, что списание задолженностей с кредитных счетов — результат того, что в законодательстве не прописан порядок действий как приставов, так и банкиров.
В интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что, хотя подобные обращения к нему не поступали, он примет меры.
"Это безобразие. Обязательно рассмотрим эту проблему. Если это реальная практика, надо законодательно это дело пресечь: либо законом, либо попросим Банк России, чтобы они нормативным актом это отрегулировали".
Анатолий Аксаков
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку