"Это безобразие": Госдума может ограничить права судебных приставов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Судебные приставы забирают деньги у должников прямо с кредитных карт — жалуются в Сети. Если клиент не успел погасить задолженность перед банком, ему приходится выплачивать еще и проценты. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это "безобразием" и сообщил, что в ближайшее время в законодательство могут внести соответствующие ограничения.

Все, что не прибито к полу

В беседе с РИА Новости представители Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассказали, что пристав, возбудив исполнительное производство, направляет запросы о денежных средствах на счетах должника в банки и другие финансовые организации. Получив необходимую информацию, он ждет окончания срока добровольного исполнения требований — по закону это пять дней.

Юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев уточнил: перед принудительным взысканием пристав обязан уведомить должника, направив извещение по адресу, указанному в исполнительном листе. В некоторых случаях регистрационные данные запрашиваются в МФЦ или Миграционной службе МВД. Но такие письма не всегда доходят до адресата, поэтому россиянам настоятельно рекомендуют проверять свои задолженности на сайте ФССП

Если должник не выплатил деньги, пристав направляет требование о взыскании, которое банк обязан исполнить незамедлительно. Это касается практически всех счетов, на которых клиент разместил сбережения, независимо от того, оформлены они в отечественной или иностранной валюте либо лежат на вкладе, в том числе — на обезличенном металлическом счете.

"При взыскании денег с металлического счета есть своя специфика. Поскольку само золото или серебро приставы забрать не могут, они поручают банку продать драгметаллы, а вырученную сумму перечислить в счет погашения долга. Аналогичный механизм применяется, если у клиента есть иностранная валюта", — разъяснили РИА Новости представители банка "Тинькофф".

Исключение — средства, которые клиент возмещает за нанесение вреда здоровью, при потере кормильца, алименты, компенсации по уходу за нетрудоспособными гражданами, различные виды пенсий, средства маткапитала, выплаты, связанные с ущербом от различных катастроф, и некоторые другие. Их полный перечень приводится в статье 101 федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ.

Порочная практика

Владимир Шалаев из BMS добавил, что добиться возврата кредитных средств можно, только если они списаны неправомерно. А судебная практика складывается так, что деньги на счете клиента считаются его собственными независимо от того, кредитные они, или нет. Тут важно отметить: клиент платит именно за пользование кредитной суммой, и чисто технически она находится в его распоряжении сразу после открытия лимита.

"Денежные средства на кредитной карте принадлежат клиенту с момента их зачисления на счет карты", — сообщили в банке "Тинькофф". В Сбербанке, "Открытии", Райффайзенбанке и Альфа-банке на запрос редакции не ответили.

По словам еще одного собеседника РИА Новости в банковской сфере, пожелавшего сохранить анонимность, законодательство подобный подход не запрещает. Но на деле списание задолженностей с кредитных счетов — палка о двух концах.

"Есть еще такой нюанс, как неполная компетенция сотрудника банка, который предоставляет эти сведения приставам. Пришел запрос, операционист посмотрел, что у клиента есть 30 тысяч рублей. Он видит только белый остаток и не будет выяснять, какие это деньги — собственные или кредитные".

Что касается взыскания с депозитов, банкир обратил внимание на другую тонкость: если есть вклад под проценты и приставы снимают с него даже небольшую сумму, банк может расторгнуть договор целиком, выплатив проценты по ставке "до востребования", и клиент теряет всю свою выгоду. Действующее законодательство тут ничего не регламентирует — для банков предусмотрены только рекомендации.

Сотрудников ФССП тоже никто не обязывает уточнять, на каком именно счете находятся средства. "Пристав, который трудится в какой-то далекой области и, прямо скажем, за не очень большие деньги, просто выполняет свою работу. Ему написали, что есть два счета — на одном десять рублей, на другом 30 тысяч. Он не будет вдаваться в подробности, какие это счета — кредитные или дебетовые, и просто вынесет постановление", — сетует собеседник.

Надежда есть

Выходит, что списание задолженностей с кредитных счетов — результат того, что в законодательстве не прописан порядок действий как приставов, так и банкиров.

В интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что, хотя подобные обращения к нему не поступали, он примет меры.