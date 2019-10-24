Турция потребует от США выдачи командующего SDF

АНКАРА, 24 окт - РИА Новости. Минюст Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF) Мазлума Абди, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Террорист, которого называют Мазлумом, находится у нас в розыске, и США должны передать его нам. Я дал указание министру юстиции, чтобы он подготовил запрос о выдаче террориста Мазлума из США", - сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.
Он добавил, что выразил свое возмущение президенту США Дональду Трампу в связи с тем, что он переписывается с Абди и переслал письмо курдского командира Эрдогану, приобщив его к скандальному посланию турецкому лидеру с призывом "не валять дурака".
Президент Турции подтвердил свое намерение посетить США с визитом 13 ноября по приглашению Трампа.