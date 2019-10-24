Ушаков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров во вторник беседовали один на один больше двух часов из шестичасовых переговоров, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Они разговаривали не меньше двух часов один на один", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, затем работа продолжилась в составе делегаций.

В ответ на вопрос, сколько в достигнутом во вторник соглашении российских инициатив, а сколько - турецких, Ушаков пояснил, что "это трудно сказать".

"Это совместный документ, поэтому и наша часть, и турецкая", - добавил он.

В ответ на вопрос о том, насколько сложно было договориться, помощник президента России заметил, что это потребовало шесть часов.