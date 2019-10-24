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РИА Новости

Ушаков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана в Сочи

20:34 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров во вторник беседовали один на один больше двух часов из шестичасовых переговоров, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Они разговаривали не меньше двух часов один на один", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, затем работа продолжилась в составе делегаций.
В ответ на вопрос, сколько в достигнутом во вторник соглашении российских инициатив, а сколько - турецких, Ушаков пояснил, что "это трудно сказать".
"Это совместный документ, поэтому и наша часть, и турецкая", - добавил он.
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В ответ на вопрос о том, насколько сложно было договориться, помощник президента России заметил, что это потребовало шесть часов.
"Обычно такого рода рабочие встречи длятся не больше двух-трех часов, а здесь шесть. Вопросы очень важные, и важнейший документ согласовали", - добавил он.
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Юрий УшаковВладимир ПутинСочиТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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