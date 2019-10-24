В Совфеде поставили условия для переговоров с Киевом по статусу Крыма

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Переговоры с Украиной по Крыму возможны только в том случае, если в их основу ляжет желание Киева признать российский статус полуострова, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее представитель МИД Украины заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать "восстановление суверенитета" Украины над Крымом.

По словам Цекова, подобные высказывания украинского МИД — "не более чем штампы".

"Подобными формулировками они обманывают себя, так как в глубине души понимают, что Крым никогда не вернется в состав Украины", — сказал РИА Новости сенатор.

Он подчеркнул, что темой переговоров должно стать признание Киевом полуострова территорией России.

"На самом деле им стоит проводить переговоры на предмет того, что надо делать Украине, чтобы признать Крым российским, и снять все преграды для выстраивания нормальной работы с Российской Федерацией во всех сферах жизнедеятельности", — отметил Цеков.

Он добавил, что киевским властям пора смириться с тем, что Крым навсегда вернулся в состав своей исторической родины — России.