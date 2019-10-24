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РИА Новости

В Совфеде поставили условия для переговоров с Киевом по статусу Крыма

20:24 24.10.2019 (обновлено: 23:49 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкВид на набережную города Судака
Вид на набережную города Судака
© РИА Новости / Алексей Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Переговоры с Украиной по Крыму возможны только в том случае, если в их основу ляжет желание Киева признать российский статус полуострова, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Ранее представитель МИД Украины заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать "восстановление суверенитета" Украины над Крымом.
По словам Цекова, подобные высказывания украинского МИД — "не более чем штампы".
"Подобными формулировками они обманывают себя, так как в глубине души понимают, что Крым никогда не вернется в состав Украины", — сказал РИА Новости сенатор.
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Он подчеркнул, что темой переговоров должно стать признание Киевом полуострова территорией России.
"На самом деле им стоит проводить переговоры на предмет того, что надо делать Украине, чтобы признать Крым российским, и снять все преграды для выстраивания нормальной работы с Российской Федерацией во всех сферах жизнедеятельности", — отметил Цеков.
Он добавил, что киевским властям пора смириться с тем, что Крым навсегда вернулся в состав своей исторической родины — России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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МИД УкраиныКрымУкраинаСергей ЦековСовет Федерации РФВ мире
Популярные комментарии
Я думаю, что Крым снова станет украинским после вхождения Украины в состав Российской Федерации.
24 октября, 21:25
Алексей Мурашкин
13811121
зачем? Была окраина российская без всякого Крыма, вот пусть такой и будет, хватит подарки дарить
24 октября, 21:52
Сергей Смирнов
3820001
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