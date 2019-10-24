В Раде назвали проверку депутатов на детекторе лжи фарсом

КИЕВ, 24 окт - РИА Новости. Партия солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" считает фарсом проверки на детекторе лжи депутатов Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" на предмет получения взятки в 30 тысяч долларов и призывает их прекратить.

Ранее депутаты от пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия, Александр Дубинский и Александр Качура, которых офис президента заподозрил в получении взятки, прошли проверку на детекторе лжи. По словам проводивших экспертизу полиграфологов, она не подтвердила получение взятки.

"Партия "Голос" призывает прекратить фарс и обратиться в правоохранительные органы, чтобы провести настоящее расследование и привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте в четверг.

В партии отмечают, что результаты полиграф-теста "никогда не будут использоваться в суде, потому что не дают даже 60% уверенности в заключении". "Прохождение полиграфа - очень красивая и убедительная телевизионная картинка, но результаты такого теста не доказывают абсолютно ничего", - считают в политсиле.

В "Голосе" подчеркнули, что обвинения в предложении взятки депутатам от "Слуги народа" "должны стать предметом расследования правоохранительных органов, а не телевизионной развлечением".