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РИА Новости

В Раде назвали проверку депутатов на детекторе лжи фарсом

19:09 24.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 окт - РИА Новости. Партия солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" считает фарсом проверки на детекторе лжи депутатов Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" на предмет получения взятки в 30 тысяч долларов и призывает их прекратить.
Ранее депутаты от пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия, Александр Дубинский и Александр Качура, которых офис президента заподозрил в получении взятки, прошли проверку на детекторе лжи. По словам проводивших экспертизу полиграфологов, она не подтвердила получение взятки.
"Партия "Голос" призывает прекратить фарс и обратиться в правоохранительные органы, чтобы провести настоящее расследование и привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте в четверг.
В партии отмечают, что результаты полиграф-теста "никогда не будут использоваться в суде, потому что не дают даже 60% уверенности в заключении". "Прохождение полиграфа - очень красивая и убедительная телевизионная картинка, но результаты такого теста не доказывают абсолютно ничего", - считают в политсиле.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
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Депутат Рады обвинил Порошенко в получении взятки в 150 млн долларов
В "Голосе" подчеркнули, что обвинения в предложении взятки депутатам от "Слуги народа" "должны стать предметом расследования правоохранительных органов, а не телевизионной развлечением".
Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что офис президента Украины заподозрил 11 депутатов из фракции Верховной рады "Слуга народа" в получении взятки в размере по 30 тысяч долларов за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов пройти проверку на полиграфе. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение".
Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
23 октября, 13:14РИА Новости
Зеленский призвал комитет Рады по финансам пройти проверку на детекторе лжи
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