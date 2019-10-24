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РИА Новости
Культура

Франция вновь открыла доступ к "Гробнице царей" в Иерусалиме

18:08 24.10.2019 (обновлено: 19:25 24.10.2019)
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© AFP 2019 / Ahmad GharabliВид Иерусалима
Вид Иерусалима
© AFP 2019 / Ahmad Gharabli
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт - РИА Новости. "Гробница царей" в Восточном Иерусалиме, имеющая особое религиозное и политическое значение, снова открыта для посетителей, сообщило французское консульство в Иерусалиме.
"Гробница царей", находящаяся под контролем Франции, была закрыта на реставрацию с 2010 года. В июне этого года "Гробницу царей" уже открывали для посетителей, однако вскоре закрыли из-за столкновений с ультра-отртодоксами.
"Гробница царей" будет доступна для посетителей по вторникам и четвергам", - говорится в сообщении консульства.
Отмечается, что предварительно нужно зарегистрироваться онлайн. Первые посетители смогли увидеть "Гробницу царей" в этот четверг.
Историки считают, что "Гробница царей" является местом захоронения Елены, царицы Адиабены, которая вместе со своим сыном перешла в иудаизм. По другой версий, там похоронены тесть рабби Акивы и живший в Иудее богач Кальба Савуа.
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