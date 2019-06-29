Франция закрыла "Гробницу царей" после одного дня работы

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Генеральное консульство Франции в Иерусалиме приняло решение закрыть "Гробницу царей" после первого дня работы, . Генеральное консульство Франции в Иерусалиме приняло решение закрыть "Гробницу царей" после первого дня работы, сообщает Le Parisien.

Принадлежащий Франции памятник архитектуры, который был открыт для посещений после 9 лет реставрации, было решено вновь закрыть после первого дня работы (27 июня) из-за беспорядков. Ультра-ортодоксальные евреи пытались проникнуть внутрь, чтобы помолиться, без билетов.

На двух сотрудников генерального консульства Франции в Иерусалиме "были совершены нападения". Французские дипломаты потребовали у властей Израиля, чтобы они приняли необходимые меры для поддержания порядка около "Гробницы царей" и следили за тем, чтобы права собственности Франции не нарушались".