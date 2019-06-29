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РИА Новости
Культура

Франция закрыла "Гробницу царей" после одного дня работы

Вчера, 21:32
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© AFP 2019 / Menahem KahanaУльтраортодоксальные евреи перед воротами "Гробницы царей", Иерусалим. 27 июня 2019
Ультраортодоксальные евреи перед воротами Гробницы царей, Иерусалим. 27 июня 2019
© AFP 2019 / Menahem Kahana
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Генеральное консульство Франции в Иерусалиме приняло решение закрыть "Гробницу царей" после первого дня работы, сообщает Le Parisien.
Принадлежащий Франции памятник архитектуры, который был открыт для посещений после 9 лет реставрации, было решено вновь закрыть после первого дня работы (27 июня) из-за беспорядков. Ультра-ортодоксальные евреи пытались проникнуть внутрь, чтобы помолиться, без билетов.
На двух сотрудников генерального консульства Франции в Иерусалиме "были совершены нападения". Французские дипломаты потребовали у властей Израиля, чтобы они приняли необходимые меры для поддержания порядка около "Гробницы царей" и следили за тем, чтобы права собственности Франции не нарушались".
"Гробница царей" в Восточном Иерусалиме на улице Салах а-Дин к северу от Старого города была закрыта с 2010 года, поскольку находилась на реставрации стоимостью около миллиона евро.
Старый город в Иерусалиме
26 июня, 16:37
Франция разрешила открыть доступ к "Гробнице царей" в Иерусалиме
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