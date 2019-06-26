Франция разрешила открыть доступ к "Гробнице царей" в Иерусалиме

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Франция откроет для посещения "Гробницу царей" - памятник архитектуры с двухтысячелетней историей, который находится в центре Иерусалима, . Франция откроет для посещения "Гробницу царей" - памятник архитектуры с двухтысячелетней историей, который находится в центре Иерусалима, сообщает France Info со ссылкой на заявление французского консульства.

"Гробница царей" была закрыта с 2010 года, поскольку находилась на реставрации стоимостью около миллиона евро.

Посетить уникальный памятник погребальной архитектуры римской эпохи можно будет с четверга, 27 июня. Он будет открыт для публики каждый вторник и четверг только после предварительной покупки билета онлайн, уточнили в консульстве.

"Гробница царей" находится в Восточном Иерусалиме на улице Салах а-Дин к северу от Старого города. Ультраортодоксальные евреи считают ее местом захоронения их предков и требуют права здесь молиться.

Раскопки гробницы начал в 1863 году известный французский археолог Фелисьен де Солси. Изначально предполагалось, что это могила царей Давида и Соломона. Версия не подтвердилась, но название осталось. Внутри было найдено несколько саркофагов, которые сейчас находятся в Лувре.

Надпись на арамейском на одном из саркофагов, по общепринятой версии, гласит, что царица Елена Адиабенская, жившая в начале нашей эры на территории современного иракского Курдистана, основала эту гробницу для своей династии.