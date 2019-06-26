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РИА Новости
Культура

Франция разрешила открыть доступ к "Гробнице царей" в Иерусалиме

Вчера, 16:37
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСтарый город в Иерусалиме
Старый город в Иерусалиме
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Франция откроет для посещения "Гробницу царей" - памятник архитектуры с двухтысячелетней историей, который находится в центре Иерусалима, сообщает France Info со ссылкой на заявление французского консульства.
"Гробница царей" была закрыта с 2010 года, поскольку находилась на реставрации стоимостью около миллиона евро.
Посетить уникальный памятник погребальной архитектуры римской эпохи можно будет с четверга, 27 июня. Он будет открыт для публики каждый вторник и четверг только после предварительной покупки билета онлайн, уточнили в консульстве.
"Гробница царей" находится в Восточном Иерусалиме на улице Салах а-Дин к северу от Старого города. Ультраортодоксальные евреи считают ее местом захоронения их предков и требуют права здесь молиться.
Раскопки гробницы начал в 1863 году известный французский археолог Фелисьен де Солси. Изначально предполагалось, что это могила царей Давида и Соломона. Версия не подтвердилась, но название осталось. Внутри было найдено несколько саркофагов, которые сейчас находятся в Лувре.
Надпись на арамейском на одном из саркофагов, по общепринятой версии, гласит, что царица Елена Адиабенская, жившая в начале нашей эры на территории современного иракского Курдистана, основала эту гробницу для своей династии.
Царица Елена перешла в иудаизм и была похоронена в Иерусалиме. После раскопок Солси этот археологический объект купили французские банкиры, которые затем передали его государству.
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