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РИА Новости

Заявки на электронную визу в Петербург подали 20 тысяч иностранцев

14:14 24.10.2019 (обновлено: 14:18 24.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Граждане иностранных государств уже подали 20 тысяч заявлений на выдачу электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил журналистам председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.
Ранее сообщалось, что режим электронной визы введен 1 октября для посещения Петербурга и Ленинградской области гражданами 53 государств, в том числе всех стран Евросоюза. Электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИД РФ по заявлению, которое он заполнит на сайте министерства не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Срок такой визы - до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
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"Сегодня можно сказать о том, что у нас 20 тысяч заявок подано на электронные визы. И нас уже посетили 6 тысяч туристов по электронной визе, нас – это Санкт-Петербург и Ленинградскую область", - сказал Панкевич.
По его словам, ожидается, что общий туристический поток в Петербург по итогам 2019 года возрастет примерно на 10%.
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