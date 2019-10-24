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РИА Новости

В Совфеде предложили закрепить порядок госзакупок в электронных магазинах

13:12 24.10.2019 (обновлено: 13:13 24.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает законодательно закрепить порядок госзакупок в электронных магазинах - на региональных электронных площадках.
"Важным инструментом закупок являются региональные электронные площадки или электронные магазины. Полагаю, пришло время на законодательном уровне закрепить порядок проведения закупок с использованием электронных магазинов", - заявила Матвиенко на слушаниях в четверг по совершенствованию законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок.
Она также отметила, что с начала этого года большинство торгов уже переведены в электронный формат с использованием Единой информационной системы и электронных площадок. "В то же время сама система имеет ряд недостатков. Более того, участники закупок зачастую просто не могут зарегистрироваться в ней из-за большого количества технических неполадок", - отметила Матвиенко.
По словам спикера СФ, необходимо существенно повысить надежность системы, а также пресечь возможность отражения в ней недостоверной информации. Также важно начать постепенный переход к цифровизации не только стадии заключения, но и стадии исполнения контрактов, считает парламентарий. Такие сведения должны быть не только сохранены, но и интегрированы в Единую информационную систему.
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"Одновременно надо заглядывать в будущее и уже сегодня планировать переход к смарт-контрактам", - сказала сенатор.
Система государственных и муниципальных закупок должна решать задачу поддержки спроса на продукцию и услуги малых и средних предприятий, сказала Матвиенко. "В национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" поставлена задача довести общий объем закупок крупнейших заказчиков у малого бизнеса до 5 триллионов рублей", - напомнила она.
"Задача масштабная. Считаю, что для ее решения необходимо расширять область электронных закупок, в том числе, и на закупки у единственного поставщика и, особенно, на малые закупки", - заключила Матвиенко.
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