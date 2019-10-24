В России впервые обнародовали документы о финских концлагерях в Карелии

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, которые действовали в Петрозаводске.

Шесть финских концлагерей были образованы в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны, первый из них - 24 октября 1941 года.

В предоставленных РИА Новости документах на девяти машинописных листах описываются будни узников, рассказывается о голоде и унижениях, о руководстве и надзирателях. Отмечается, что в лагерях, которые были обнесены колючей проволокой и где охранялся как периметр, так и сама территория, содержались около 25 тысяч человек.

В документах приводятся фамилии конкретных людей, которые руководили лагерями, а также показания свидетелей об их зверствах. Кроме того, есть список предателей и изменников - среди них много уроженцев Финляндии, но есть и русские.

Указывается, что в лагере были введены телесные наказания, заключенных избивали за малейшие провинности. В документах приводится случай мужчины по фамилии Бриткин. Он был направлен на лесоразработки, но из-за плохих условий заболел. Мужчина обратился за медпомощью к врачу, но в ответ тот его избил до потери сознания и направил обратно в концлагерь. Через неделю мужчина умер.