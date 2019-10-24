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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В России впервые обнародовали документы о финских концлагерях в Карелии

09:40 24.10.2019 (обновлено: 10:56 24.10.2019)
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© РИА Новости / В. Козлов / Перейти в фотобанкКонцентрационный лагерь
Концентрационный лагерь
© РИА Новости / В. Козлов
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Концентрационный лагерь. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, которые действовали в Петрозаводске.
Шесть финских концлагерей были образованы в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны, первый из них - 24 октября 1941 года.
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В предоставленных РИА Новости документах на девяти машинописных листах описываются будни узников, рассказывается о голоде и унижениях, о руководстве и надзирателях. Отмечается, что в лагерях, которые были обнесены колючей проволокой и где охранялся как периметр, так и сама территория, содержались около 25 тысяч человек.
В документах приводятся фамилии конкретных людей, которые руководили лагерями, а также показания свидетелей об их зверствах. Кроме того, есть список предателей и изменников - среди них много уроженцев Финляндии, но есть и русские.
Указывается, что в лагере были введены телесные наказания, заключенных избивали за малейшие провинности. В документах приводится случай мужчины по фамилии Бриткин. Он был направлен на лесоразработки, но из-за плохих условий заболел. Мужчина обратился за медпомощью к врачу, но в ответ тот его избил до потери сознания и направил обратно в концлагерь. Через неделю мужчина умер.
Полный текст читайте на сайте ria.ru в 10.00.
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80 лет с начала Второй мировой войныВеликая Отечественная война (1941-1945)ФинляндияРоссияОбщество
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