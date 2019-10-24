Межгосударственные отношения России и Руанды

Республика Руанда признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника СССР в январе 1992 года

Двусторонние связи носят ровный и дружественный характер. Россия принимала активное участие в мирном урегулировании внутриполитического кризиса в Руанде в 1993-1995 годах и в проводившихся в тот период гуманитарных акциях ООН в этой стране (авиаперевозки гуманитарных грузов).

Важным событием в развитии российско-руандийского политического диалога стала состоявшаяся в Москве 13 июня 2018 года встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Руанды Полем Кагаме, находившимся в России с частным визитом с целью посещения церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Обсуждались различные вопросы двустороннего сотрудничества.

Ведется диалог на уровне внешнеполитических ведомств. 12-14 октября 2015 года министр иностранных дел и сотрудничества Руанды Луиз Мушикивабо впервые в истории двусторонних отношений посетила Москву с рабочей поездкой. 13 октября состоялись ее переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По итогам переговоров был подтвержден общий настрой на поступательное развитие разнопланового российско-руандийского сотрудничества: наращивание торгово-экономических и гуманитарных связей, включая подготовку кадров, взаимовыгодного партнерства в инвестиционной сфере, в освоении природных ресурсов, туризме, энергетике, в агропромышленном комплексе.

10 октября 2013 года специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе рабочего визита в Кигали был принят президентом страны Полем Кагаме и провел беседу с министром иностранных дел Луиз Мушикивабо. 10-11 мая 2016 года Богданов вновь посетил Кигали с рабочей поездкой, в ходе которой состоялась его встреча с президентом Руанды и политконсультации с министром иностранных дел.

Развиваются межпарламентские связи. В июне 4-5 июня 2018 года руандийская делегация во главе со спикером палаты депутатов Донатилле Мукабалиса приняла участие в Международном форуме по развитию парламентаризма, в ходе которого состоялась ее встреча с заместителем председателя Государственной Думы РФ Ольгой Тимофеевой.

В апреле 2019 года состоялся рабочий визит делегации Совета Федерации ФС РФ в Руанду для участия в мероприятиях, посвященных 25-летней годовщине геноцида против тутси. В рамках программы визита прошли полноформатные встречи делегации с председателем сената Руанды Бернаром Макузой, председателем палаты депутатов Руанды Донателлой Мукабализой, министром иностранных дел Ричардом Сезиберой.

Торгово-экономические связи в период гражданской войны в Руанде были приостановлены. С 1994 года прекратились полеты "Аэрофлота" в Кигали, а в 1995 году было закрыто его представительство.

В настоящее время объем торгово-экономических связей остается на незначительном уровне , но намечены большие перспективы сотрудничества во многих сферах двусторонних отношений.

Внешнеторговый оборот между Россией и Руандой в 2017 году составил 22,71 миллиона долларов, из них экспорт – 20,44 миллиона долларов, импорт – 2,27 миллиона долларов.

В 2018 году произошел рост внешнеторгового оборота между странами, который составил 34,23 миллиона долларов. Из них экспорт – 30,63 миллиона долларов, импорт – 3,60 миллиона долларов. Основные доли поставок в структуре экспорта приходятся на злаки, жиры и масла животного или растительного происхождения, книги и изделия полиграфической промышленности, импорта – кофе, чай и пряности, а также на руду, шлак и золу.

Одной из важных сфер двусторонних отношений является военно-техническое сотрудничество. В октябре 2016 году правительство РФ и правительство Руанды подписали Соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое предполагает поставку вооружений и военной техники, оказание услуг в сфере ВТС, разработке и производстве продукции военного назначения. Согласно документу, также будет осуществлен обмен специалистами, подготовка кадров в соответствующих учебных заведениях. Соглашение предусматривает оказание военно-технической помощи , обеспечение военной связи, информационные технологии и кибербезопасность.

10 января 2019 года было подписано межправительственное соглашение между двумя странами о взаимной охране результатов интеллектуальной деятельности и защите интеллектуальной собственности в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества.

Развивается сотрудничество стран в сфере мирного использования атомной энергии. 5 декабря 2018 года в Москве в ходе визита министра инфраструктуры Руанды Клавера Гатете было подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

28 февраля 2019 года в Кигали в Руанде Госкорпорация "Росатом" и Министерство инфраструктуры Руанды подписали два меморандума о сотрудничестве , в том числе по обучению и подготовке кадров в области атомной энергетики Руанды.

Россия и Руанда намерены нарастить контакты в таких областях, как геологоразведка и горнодобыча, информационные технологии, сельское хозяйство, медицина.

За годы сотрудничества в вузах СССР и России подготовлено более 800 руандийских специалистов. В марте 2016 года в Руанде была воссоздана Ассоциация выпускников российских и советских вузов, ряд членов которой занимает высокие посты в правительстве и деловых кругах страны.

С 1 января 2018 года власти Руанды включили Российскую Федерацию в список стран, граждане которых могут получить 30-дневную въездную визу непосредственно по прибытии в эту страну на руандийских пограничных пропускных пунктах.