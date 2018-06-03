Россия и Руанда планируют сотрудничать в сфере мирного атома

КИГАЛИ (Руанда), 3 июн — РИА Новости. Россия и Руанда намерены практически сотрудничать в сфере мирного использования атомной энергии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров находится в Руанде с рабочим визитом, проходят его переговоры с президентом страны Полем Кагаме и главой МИД Луиз Мушикивабо.

"По целому ряду направлений реализуются конкретные проекты, в ряде других предстоит перевести принципиальные договорённости в практические действия. Имею в частности, в виду сферу сотрудничества по мирному использованию атомной энергии", — заявил Лавров по итогам визита в Руанду.

Он отметил, что у стран есть обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества в геологоразведке, горнодобыче, сельскохозяйственной сфере, медицине и подготовке кадров.