Россияне с Нового года смогут получать визу Руанды по приезду в эту страну

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россияне с Нового года смогут получать визу Руанды по приезду в эту страну, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"С 1 января 2018 года власти Республики Руанда включили Российскую Федерацию в список стран, граждане которых могут получить 30-дневную въездную визу непосредственно по прибытии в эту страну на соответствующих руандийских пограничных пропускных пунктах, предназначенных для международного сообщения. При прохождении паспортного контроля необходимо заполнить миграционную карточку", — говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в четверг.

В министерстве уточнили, что у въезжающих граждан должны быть загранпаспорта, срок действия которых превышает 6 месяцев с даты въезда в страну. Стоимость визы составит 30 долларов США. В случае необходимости продления пребывания в Руанде следует обращаться в местную службу миграции и эмиграции.