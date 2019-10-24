Межгосударственные отношения России и Гвинеи

Дипломатические отношения между СССР и Республикой Гвинеей были установлены 4 октября 1958 года . В январе 1992 года Гвинея официально признала Российскую Федерацию государством-правопреемником Советского Союза.

Основу договорно-правовой базы отношений с Гвинеей составили соглашения в области экономического и технического сотрудничества (1959, 1968, 1973, 1984), культурных обменов (1959), воздушного сообщения (1962), рыбного хозяйства (1981), радио и телевидения (1982), архивов (1998), а также Соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам (1998), Декларация о принципах дружественных отношений и партнерства (2001), Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований (2001), Соглашение о военно-техническом сотрудничеств (2001), Соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней (2017), Соглашение о военном сотрудничестве (2018), Соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры (2018) и др.

16 июня 2016 года в Санкт-Петербурге "на полях" XX Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Гвинеи Альфой Конде. На встрече Конде заявил, что его страна готова стать "штурмовой бригадой" для выхода России на рынки Западной Африки, и предложил обсудить идею создания форума Россия – Африка, а Путин назвал Гвинею давним и надежным партнером России в Африке и отметил позитивный характер российско-гвинейских отношений и указал на тенденцию роста двусторонних экономических связей.

27-29 сентября 2017 года президент Гвинеи Альфа Конде находился с официальным визитом в России. 28 сентября президент РФ Владимир Путин встретился с ним . По итогам переговоров президентов были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и четыре межведомственных соглашения в области эпидемиологии, высшего образования, сельского хозяйства и борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов 14 октября 2018 года встретился в столице Гвинеи Конакри с президентом Конде и министром иностранных дел Мамаду Туре. В 2018-2019 годах Богданов дважды встречался с государственным министром по делам президента Гвинеи, министром обороны Гвинеи Мохамедом Диане. Они встречались в Москве 19 декабря 2018 года , а также 26 апреля 2019 года

Гвинейская сторона активно участвует в многосторонних мероприятиях, устраиваемых российской стороной по парламентской линии. 1-4 июля 2019 года делегация Нацсобрания Гвинеи приняла участие в Международном форуме "Развитие парламентаризма" и парламентской конференции "Россия-Африка".

По основным международным и региональным проблемам Россия и Гвинея в основном занимают совпадающие или созвучные позиции

Гвинея является важным и надежным партнером России в Африке . Сотрудничество двух стан развивается по восходящей во многих областях. По данным ФТС России, двусторонний товарооборот в 2018 году составил 139 миллионов долларов и по сравнению с 2017 годом (18 миллионов долларов) вырос почти в восемь раз, что связано, главным образом, с переносом активов российских компаний. В структуре российского экспорта (61,1 миллиона долларов) – машины и оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них; импорта (77,8 миллиона долларов) – продовольствие, сельхозпродукция, драгоценные камни и оксид алюминия. С 2018 года начались поставки в Гвинею из России пшеницы.

За первые пять месяцев 2019 года товарооборот между странами вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достиг 56,2 миллиона долларов. В настоящий момент двусторонний товарооборот сформирован за счет гвинейских поставок в Россию алюминия и российских поставок в Гвинею продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья, продукции машиностроения.

Локомотивом развития экономических отношений между Россией и Гвинеей является компания "РУСАЛ". С 2000 года в Конакри функционирует представительство ОК "РУСАЛ", создавшее в 2001 году "Компанию бокситов Киндии" (КБК). За время работы в Гвинее инвестиции в местную экономику составили более 300 миллионов долларов. Предприятия ОК "РУСАЛ" в Гвинее снабжают сырьем российские алюминиевые заводы, обеспечивая около 25% отечественного производства алюминия. Ежегодный объем добычи и экспорта бокситов держится на уровне 3,5 миллиона тонн. Совокупный объем экспортных поставок на начало 2019 года – 52,6 миллиона тонн бокситов.

В апреле 2018 года ОК "РУСАЛ" приступила к разработке одного из крупнейших в мире месторождений бокситов "Диан-Диан" (доказанные запасы – 564 миллиона тонн). К августу 2019 года на пустом месте возник современный промышленный комплекс: завершено строительство рудника, транспортной инфраструктуры (автомобильная рудовозная и железная дорога), перегрузочный комплекс в регионе Боке, промышленная база, объекты электроэнергетики, речной порт и два жилых поселка. В июне 2018 года с помощью компании "РУСАЛ" возобновил работу глиноземный завод "Фригия" в городе Фрия, который прекратил свою деятельность в апреле 2012 года . "РУСАЛ" вложил в запуск этого завода более 200 миллионов долларов

В Гвинее ведут также деятельность компании "Нордголд" (золотодобыча), "Геопроспект" (геологоразведка), "РОССМО" (строительно-монтажные работы), "Евразийские ресурсы" (добыча бокситов), "Марвел" (торговля электроникой), "БельРут" (торговля продуктами питания). Заинтересованность в работе с Гвинеей проявляют АО "Вертолеты России", ОАО "Тяжпромэкспорт", ПАО "Силовые машины", АО "Росгеология".

Сотрудничество России и Гвинеи в военно-технической сфере достигло стратегического уровня и продолжает развиваться. Гвинейские военные имеют российскую экипировку, у них на вооружении российские танки, самолеты, военные корабли. Модернизацию военной техники проводят российские компании, представители которых приезжают инспектировать ее прямо на месте.

Российская сторона оказывает Гвинее существенную помощь в сфере здравоохранения, в том числе в сфере борьбы с вирусом Эбола. С августа 2014 года в стране работает группа российских эпидемиологов. Гвинейской стороне оказывалось разноплановое содействие как на двусторонней основе, так и по линии взносов России в специализированные организации системы ООН. В январе 2015 года в городе Киндия на средства ОК "РУСАЛ" был открыт Российско-Гвинейский научно-исследовательский центр микробиологических исследований и лечения эпидемиологических заболеваний, в декабре 2016 года правительство России выделило на цели его функционирования 390 миллионов рублей. В 2018 году более 20 гвинейских медицинских специалистов прошли стажировки в России. В 2019 году Роспотребнадзор для укрепления национальных возможностей Гвинеи подарил ей мобильные лабораторные комплексы, которые были привезены из России, для борьбы с эпидемией вируса Эбола.

В 2018 году по каналам Всемирной продовольственной программы ООН Россия предоставила Гвинее гуманитарную помощь на сумму 1,5 миллиона долларов.

За 60 с лишним лет двусторонних отношений тысячи молодых гвинейцев обучались в СССР / России. Ежегодное предоставление государственных стипендий возобновилось с 1996 года. На 2019/2020 учебный год выделена увеличенная учебная квота – 67 бюджетных мест. Отдельные образовательные программы имеют силовые ведомства. С 2007 года 1822 гвинейских курсанта прошли обучение в вузах Министерства обороны. В настоящее время подготовку проходят 116 гвинейских военнослужащих. По линии МВД 103 человека прошли обучение и восемь обучаются сейчас. Кроме того, в октябре 2018 года ОК "РУСАЛ" осуществила набор более ста студентов, которые по окончании учебы будут работать на предприятиях этой компании в Гвинее. В июне 2017 года в Дипакадемии МИД России на краткосрочных курсах прошли подготовку 10 гвинейских дипломатов.