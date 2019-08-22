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РИА Новости

Россия передала Гвинее лаборатории для диагностики различных инфекций

04:52 22.08.2019 (обновлено: 09:04 22.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц
Медик готовит шприц
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Медик готовит шприц. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Роспотребнадзор для укрепления национальных возможностей Гвинеи передал ей мобильные лабораторные комплексы, которые были привезены из России, для борьбы с эпидемией вируса Эбола, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"С целью укрепления национальных возможностей Гвинеи по осуществлению диагностики инфекций Роспотребнадзор подарил мобильные лаборатории гвинейской стороне", - рассказала она.
В лабораториях можно проводить исследования на широкий спектр опасных природно-очаговых и социально значимых инфекционных болезней, уточнила Попова.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
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