Анна Попова: нельзя прекращать изучение Эболы, эпидемия может повториться

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости в преддверии юбилея сотрудничества Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с Гвинейской Республикой рассказала о результатах пятилетней работы, о борьбе с эпидемией вируса Эбола и другими инфекционными заболеваниями, а также об инновационных методах диагностики и лечения. Беседовала Людмила Белоножко.

— Анна Юрьевна, в этом году пятилетие сотрудничества Роспотребнадзора с Гвинеей. Расскажите, с чего все начиналось?

— Мы помним, что в 2013-2016 годах эпидемия лихорадки Эбола в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне вызвала чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, появилась реальная угроза безопасности во всем мире. Без сомнения, эта эпидемия стала серьезнейшим испытанием за последние годы. Общее число больных превысило 28 тысяч, более 40% из них погибли.

— И ведь лихорадка распространилась и в европейских странах.

— Да, и не только в европейские, из Западной Африки инфекция была завезена в семь стран, в том числе в четыре с развитой экономикой – в Великобританию, Испанию, Италию и США.

Мир наблюдал перерастание национальной кризисной ситуации в чрезвычайную, имеющую международное значение. Стало понятно, что необходимо принимать экстренные меры. Российская Федерация одной из первых активно включилась в международную повестку по разработке стратегии противодействия эпидемии лихорадки Эбола. В июле 2014 года специалистами Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Российской Федерации была организована и проведена первая экспедиция. Значительная помощь Гвинейской Республике была оказана министерством обороны Российской Федерации.

22 августа специалисты Роспотребнадзора, ученые-вирусологи из наших научно-исследовательских институтов "Микроб" и "Вектор" и мобильные бактериологические лаборатории были направлены в Гвинейскую Республику. Работа велась при активном взаимодействии с органами здравоохранения Гвинейской Республики, международными организациями и организационной действенной поддержке объединенной компании "РУСАЛ". В период эпидемии, в самом ее центре, наша противоэпидемическая бригада проводила диагностические исследования на лихорадку Эбола и единственная из всех лабораторий в Республике Гвинея на другие опасные инфекции.

Специалисты Роспотребнадзора учили безопасной работе в очаге коллег-медиков из Гвинеи, проводили консультации и по необходимости оказывали помощь российским гражданам, находящимся в Гвинее, сотрудникам посольства. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора разработали проект строительства первого стационарного инфекционного госпиталя для больных лихорадкой Эбола. В 2015 году в городе Киндия строительство было завершено.

Всего с августа 2014 по январь 2016 года (окончание эпидемии Эбола) в наши лаборатории поступило 3077 образцов, проведено 17454 исследований. Кроме этого, были выявлены маркеры возбудителей гепатитов В, С, А, ВИЧ, малярии, лихорадки денге, лихорадки Западного Нила и других заболеваний, что позволило откорректировать и своевременно оказать больным полноценную медицинскую помощь.

Кроме лабораторной поддержки, специалисты Роспотребнадзора обеспечивали соблюдение требований противоэпидемического режима в стационарных отделениях госпиталя, что позволило не допустить рисков заражения медицинского персонала и распространения инфекции внутри медицинского учреждения.

— Российские лаборатории продолжают работать в Гвинее?

— Да, в настоящее время лабораторные модули продолжают работать. Надо отметить, что на территории префектуры Киндия подобных лабораторий не было и все пробы приходилось пересылать в столицу, из-за чего, конечно, терялось много времени. В отличие от зарубежных аналоговых лабораторий мы имеем возможность выполнять исследования на широкий спектр опасных природно-очаговых и социально-значимых инфекционных болезней (более 20 нозологий), имеющих сходные с лихорадкой Эбола клинические симптомы, что способствует своевременному установлению диагноза и правильному выбору тактики ведения пациентов. С целью укрепления национальных возможностей Гвинеи по осуществлению диагностики инфекций Роспотребнадзор подарил мобильные лаборатории гвинейской стороне.

— Как развивалось сотрудничество в дальнейшем?

— Роспотребнадзор при реализации механизма ГЧП (государственно-частного партнерства) открыл Российско-гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. Лабораторная база Центра размещена в реконструированном ОК "РУСАЛ" помещении. В прошлом году продолжились поставки оборудования, автотранспорта, диагностических препаратов, средств индивидуальной защиты и расходных материалов для обеспечения работы центра. Для гвинейских специалистов организовано и проведено 23 обучающих курса повышения квалификации, обучение прошли более 800 представителей медицинских, ветеринарных и научно-исследовательских учреждений Гвинейской Республики. В настоящее время Центр оснащен современным оборудованием, и в западноафриканском регионе он не имеет аналогов.

— Прошлый год был непростым с точки зрения увеличения количества больных корью во всем мире. Как обстоят дела с корью в Гвинее? Была ли оказана какая-то помощь в этом направлении?

— Надо сказать, что российская лаборатория в Гвинейской Республике – это единственное учреждение в регионе, которое проводит диагностику кори в оперативном режиме. В прошлом году в период эпидемических осложнений по кори была обеспечена оперативная лабораторная диагностика, исследовано более тысячи проб и проведена оценка состояния иммунитета к кори среди населения. Антитела к вирусу кори отсутствовали или определялись в низких титрах у 76% лиц в возрасте до 23 лет. Это говорит о нарушениях плановой вакцинации детей или о недостаточной напряженности поствакцинального иммунитета при однократной иммунизации детей в возрасте девяти месяцев. Все результаты мы передали гвинейским коллегам.

Кроме того, российские специалисты принимают участие в исследовании, инициированном Агентством санитарной безопасности министерства здравоохранения Республики Гвинея, по оценке эффективности программы иммунизации коревой вакциной населения республики.

Лабораторная база Российско-гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней сегодня позволяет проводить лабораторную диагностику всех особо опасных инфекционных болезней, включая лихорадку Эбола, Ласса и холеру. В сутки проводится до 500 исследований, в центре работают российские и гвинейские специалисты.

— Российская вакцина поставляется в Гвинею?

— Да. В 2015-2017 году Роспотребнадзор поставил в Гвинею 40 тысяч доз вакцин против кори, пять тысяч доз противохолерной вакцины и 20 тысяч доз вакцины для профилактики желтой лихорадки.

— А что дает сотрудничество нашей стране?

— За время сотрудничества мы провели более 40 совместных экспедиционных выездов по территории всех природно-климатических зон Гвинеи. Совместная работа привела к получению научных данных, очень важных как для дальнейшего формирования надзорной сети в Гвинее, так и для укрепления санитарно-эпидемиологической системы в Российской Федерации.

При анализе генома вируса Эбола уже после окончания эпидемии были выявлены два направления эволюционного развития генома возбудителя от одного исходного предка, что оставляет сомнения в естественном развитии эпидемического процесса. Также было выявлено, что вирус может быть длительно жизнеспособным в грудном молоке женщины, которая вылечилась от инфекции. За время сотрудничества мы разработали 18 новых диагностических препаратов, позволяющих выявлять маркеры возбудителей опасных инфекционных болезней, из них семь уже зарегистрированы в Российской Федерации и успешно применяются.

Разработаны варианты вакцинных препаратов против болезни, вызванной вирусом Эбола и лихорадкой Ласса, дивакцины против лихорадок Эбола и Марбург. Создана и зарегистрирована в марте 2018 года пептидная вакцина против лихорадки Эбола, эффективность которой доказана в рамках доклинических и клинических исследований.

Был предложен способ получения эффективной гетерологичной сыворотки для экстренной профилактики лихорадки Эбола, которая защищала животных, зараженных летальными дозами вируса.

Крайне важно, что на основе исследования образцов крови здоровых жителей был определен уровень иммунной прослойки населения Гвинеи к возбудителям лихорадки Денге, Западного Нила, Чикугунья, а также определены особенности распространения вирусных гепатитов, ВИЧ.

— Эпидемия Эболы закончилась. Чем сейчас занимаются российские специалисты в Гвинее?

— Эпидемия ликвидирована, но нельзя прекращать работу, вероятность новой вспышки, к сожалению, есть всегда. Сегодня специалисты Роспотребнадзора обеспечивают готовность к проведению лабораторной диагностики особо опасных инфекционных заболеваний, в том числе лихорадки Эбола, а также Ласса, желтой лихорадки. Кроме того, в оперативном режиме проводят скрининг тесты на ВИЧ, гепатиты В и С. С августа 2014 года и по июнь 2019-го проведено свыше 70 тысяч исследований.

— Продолжится ли сотрудничество в дальнейшем?

— Сегодня мы с уверенностью можем говорить, что пять лет сотрудничества с Гвинейской Республикой являются плодотворными и крайне важными для обеих сторон.

Наша задача – защищать людей от инфекций и эпидемий. Российская Федерация внесла значительный вклад в развитие санитарно-эпидемиологической службы западноафриканского региона. Мы видим, что уже есть хорошие результаты, а также перспективы по укреплению национальных систем реагирования и обеспечения биологической безопасности.