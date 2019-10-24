Межгосударственные отношения России и Алжира

Министр иностранных дел Алжира Абделькадер Месахель и министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи в Москве. 19 февраля 2018

Дипломатические отношения между СССР и Алжирской Народной Демократической Республикой были установлены 23 марта 1962 года . 26 декабря 1991 года Алжир официально признал Российскую Федерацию.

Между странами поддерживается политический диалог, осуществляется регулярный обмен посланиями на высшем уровне.

Президент России Владимир Путин посетил Алжир с официальным визитом в марте 2006 года.

В октябре 2010 года республику с официальным визитом посетил президент России Дмитрий Медведев.

Краткие встречи Владимира Путина и Абдельазиза Бутефлики состоялись "на полях" саммитов "Группы восьми" в Си-Айленде (США) в июле 2004 года, в Глениглсе (Великобритания) в июле 2005 года и в Хайлигендамме (Германия) в июне 2007 года.

Дмитрий Медведев общался с Абдельазизом Бутефликой на саммите "Группы восьми" в июле 2008 года в Тояко (Япония). В июле 2009 года "на полях" "Группы восьми" в итальянской Аквиле состоялась встреча Дмитрия Медведева с премьером Алжира Ахмедом Уяхью.

Президенты России и Алжира также побеседовали 24 сентября 2009 года "на полях" сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

На полях саммита ФСЭГ (Форум стран-экспортеров газа) в Москве в июле 2013 года состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя Совета нации (верхней палаты парламента) Алжира Абделькадером Бенсалахом.

В апреле 2016 года Москву с официальным визитом посетил премьер-министр Алжира Абдельмалек Селляль. Это был первый визит главы алжирского правительства в Россию за всю историю двусторонних отношений. Состоялись переговоры с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, отдельные встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал Алжир с рабочими визитами в ноябре 2005 года (в рамках поездки по странам Магриба), в марте 2011 года (посещение Алжира и Египта), в феврале 2013 года (турне по странам Африки) и в феврале 2016 года.

В январе 2019 года в рамках поездки по странам Магриба Сергей Лавров вновь посетил Алжир

В ходе визита он встретился с премьер-министром Ахмедом Уяхьей и провел переговоры с министром иностранных дел Абделькадером Мессахелем.

В апреле 2019 года Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум.

25 сентября Сергей Лавров и Сабри Букадум побеседовали "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Налажены межпарламентские связи. В мае 2014 года состоялся официальный визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Алжир. Состоялись переговоры президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой, премьер-министром Абдельмалеком Селлялем, в обеих палатах парламента.

В ноябре 2015 года состоялся официальный визит в Алжир председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина.

Осуществляется диалог в сфере безопасности. В январе 2018 года Алжир посетил секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. В ходе визита он был принят президентом страны Абдельазизом Бутефликой.

Торгово-экономическое сотрудничество с АНДР осуществляется с начала 1960-х годов. Алжиру оказана большая помощь в создании национальной индустриальной базы и, в частности, в развитии таких отраслей, как энергетика, горнодобывающая и металлургическая промышленность, машиностроение, водное хозяйство и др.

В настоящее время Алжир входит (наряду с Марокко и Египтом) в тройку ведущих торговых партнеров России в Африке.

С 2015 года объем двусторонней торговли вырос более, чем в 2 раза, в 2018 году он увеличился на 17% и составил 5,403 миллиарда долларов. Объем российского экспорта составил 5,393 миллиарда долларов, импорта – 10,505 миллиона долларов.

В первом полугодии 2019 года товарооборот России с Алжиром составил 1,125 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 1,12 миллиарда долларов и импорт – 5,236 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен минеральными продуктами, металлами и изделиями из них, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности. В структуре импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные средства; продукция химической промышленности.

Одной из основных сфер сотрудничества является энергетика. Российские компании "Роснефть" и "Газпромнефть" реализуют совместные проекты с алжирской государственной нефтегазовой компанией Sonatrach.

Обсуждается возможность строительства завода по производству строительных материалов в Алжире и российских инвестиций в эту отрасль, поставок трубной металлургической продукции, а также возможности локализации производства российского автомобиля Lada.

Россия также заинтересована в поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 и MC-21.

Отмечается усиление двустороннего инвестиционного сотрудничества в здравоохранении, в развитии телемедицины.

В июне 1993 году заключено соглашение о создании Смешанной межправительственной Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее очередное девятое заседание прошло в январе 2019 года в Москве.

В июле 2018 года в Екатеринбурге в рамках международной выставки "Иннопром-2018" Российско-Алжирским деловым советом при поддержке Торгово-промышленной палаты России был организован форум "Российско-алжирский бизнес-диалог . Россия – Алжир: стратегическое партнерство".

28 ноября 2002 года с космодрома Плесецк был осуществлен запуск ракетоносителем "Космос" первого алжирского научно-исследовательского спутника "Алсат-1".

Значительное место в двустороннем сотрудничестве занимает подготовка национальных кадров для различных отраслей народного хозяйства Алжира. С помощью России были созданы четыре института, построены или расширены 40 учебных профцентров.

В стране насчитывается свыше 19 тысяч выпускников российских гражданских и военных вузов.

В июле 2017 года в Алжире прошла Неделя российского кино. Осуществляется обмен творческими коллективами.