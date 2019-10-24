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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Алжира

03:35 24.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Алжира Абделькадер Месахель и министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи в Москве. 19 февраля 2018
Министр иностранных дел Алжира Абделькадер Месахель и министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи в Москве. 19 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дипломатические отношения между СССР и Алжирской Народной Демократической Республикой были установлены 23 марта 1962 года. 26 декабря 1991 года Алжир официально признал Российскую Федерацию.
Между странами поддерживается политический диалог, осуществляется регулярный обмен посланиями на высшем уровне.
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика посещал Россию с визитами в апреле 2001 года и в феврале 2008 года. По итогам визита в 2001 году была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Алжиром.
Президент России Владимир Путин посетил Алжир с официальным визитом в марте 2006 года.
В октябре 2010 года республику с официальным визитом посетил президент России Дмитрий Медведев.
Краткие встречи Владимира Путина и Абдельазиза Бутефлики состоялись "на полях" саммитов "Группы восьми" в Си-Айленде (США) в июле 2004 года, в Глениглсе (Великобритания) в июле 2005 года и в Хайлигендамме (Германия) в июне 2007 года.
Дмитрий Медведев общался с Абдельазизом Бутефликой на саммите "Группы восьми" в июле 2008 года в Тояко (Япония). В июле 2009 года "на полях" "Группы восьми" в итальянской Аквиле состоялась встреча Дмитрия Медведева с премьером Алжира Ахмедом Уяхью.
Президенты России и Алжира также побеседовали 24 сентября 2009 года "на полях" сессии ГА ООН в Нью-Йорке.
На полях саммита ФСЭГ (Форум стран-экспортеров газа) в Москве в июле 2013 года состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя Совета нации (верхней палаты парламента) Алжира Абделькадером Бенсалахом.
В апреле 2016 года Москву с официальным визитом посетил премьер-министр Алжира Абдельмалек Селляль. Это был первый визит главы алжирского правительства в Россию за всю историю двусторонних отношений. Состоялись переговоры с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, отдельные встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным.
В октябре 2017 года состоялся первый за постсоветский период рабочий визит председателя правительства России в Алжир. В рамках визита Дмитрий Медведев провел переговоры с премьер-министром Алжира Ахмедом Уяхьей. Состоялись встречи с президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой, председателем Совета нации Абделькадером Бенсалахом и председателем Национального народного собрания Саидом Бухаджей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал Алжир с рабочими визитами в ноябре 2005 года (в рамках поездки по странам Магриба), в марте 2011 года (посещение Алжира и Египта), в феврале 2013 года (турне по странам Африки) и в феврале 2016 года.
В январе 2019 года в рамках поездки по странам Магриба Сергей Лавров вновь посетил Алжир.
В ходе визита он встретился с премьер-министром Ахмедом Уяхьей и провел переговоры с министром иностранных дел Абделькадером Мессахелем.
В апреле 2019 года Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум.
25 сентября Сергей Лавров и Сабри Букадум побеседовали "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Налажены межпарламентские связи. В мае 2014 года состоялся официальный визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Алжир. Состоялись переговоры президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой, премьер-министром Абдельмалеком Селлялем, в обеих палатах парламента.
В ноябре 2015 года состоялся официальный визит в Алжир председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина.
Осуществляется диалог в сфере безопасности. В январе 2018 года Алжир посетил секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. В ходе визита он был принят президентом страны Абдельазизом Бутефликой.
Торгово-экономическое сотрудничество с АНДР осуществляется с начала 1960-х годов. Алжиру оказана большая помощь в создании национальной индустриальной базы и, в частности, в развитии таких отраслей, как энергетика, горнодобывающая и металлургическая промышленность, машиностроение, водное хозяйство и др.
В настоящее время Алжир входит (наряду с Марокко и Египтом) в тройку ведущих торговых партнеров России в Африке.
С 2015 года объем двусторонней торговли вырос более, чем в 2 раза, в 2018 году он увеличился на 17% и составил 5,403 миллиарда долларов. Объем российского экспорта составил 5,393 миллиарда долларов, импорта – 10,505 миллиона долларов.
В первом полугодии 2019 года товарооборот России с Алжиром составил 1,125 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 1,12 миллиарда долларов и импорт – 5,236 миллиона долларов.
Российский экспорт представлен минеральными продуктами, металлами и изделиями из них, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности. В структуре импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные средства; продукция химической промышленности.
Одной из основных сфер сотрудничества является энергетика. Российские компании "Роснефть" и "Газпромнефть" реализуют совместные проекты с алжирской государственной нефтегазовой компанией Sonatrach.
Обсуждается возможность строительства завода по производству строительных материалов в Алжире и российских инвестиций в эту отрасль, поставок трубной металлургической продукции, а также возможности локализации производства российского автомобиля Lada.
Россия также заинтересована в поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 и MC-21.
Отмечается усиление двустороннего инвестиционного сотрудничества в здравоохранении, в развитии телемедицины.
В июне 1993 году заключено соглашение о создании Смешанной межправительственной Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее очередное девятое заседание прошло в январе 2019 года в Москве.
В июле 2018 года в Екатеринбурге в рамках международной выставки "Иннопром-2018" Российско-Алжирским деловым советом при поддержке Торгово-промышленной палаты России был организован форум "Российско-алжирский бизнес-диалог. Россия – Алжир: стратегическое партнерство".
28 ноября 2002 года с космодрома Плесецк был осуществлен запуск ракетоносителем "Космос" первого алжирского научно-исследовательского спутника "Алсат-1".
Значительное место в двустороннем сотрудничестве занимает подготовка национальных кадров для различных отраслей народного хозяйства Алжира. С помощью России были созданы четыре института, построены или расширены 40 учебных профцентров.
В стране насчитывается свыше 19 тысяч выпускников российских гражданских и военных вузов.
В июле 2017 года в Алжире прошла Неделя российского кино. Осуществляется обмен творческими коллективами.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Алжир (республика)РоссияСправки
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