Адвокат заявил об аресте еще одного родственника Арашуковых

Заседание по рассмотрению жалобы на арест сенатора Рауфа Арашукова в Московском городском суде

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Ставрополя в среду арестовал кузена экс-сенатора Рауфа Арашукова Беслана Арашукова по делу об участии в ОПГ и растрате, сообщил РИА Новости адвокат Артем Шарко.

Следствие считает его соучастником в хищении газа на 30 миллиардов рублей. Вменяется совершение преступлений по части 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе) и части 2 статьи 160 УК РФ (растрата).

"Суд арестовал Беслана Арашукова до 22 декабря включительно",- сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сторона защиты была против данной меры пресечения и просила избрать домашний арест в связи с тем, что на иждивении Беслана Арашукова находятся двое малолетних детей и двое родителей-инвалидов.

Накануне был также задержан замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба - дядя экс-сенатора. Рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения отложено на 25 октября.

Кроме того, по словам источника РИА Новости, во вторник был задержан главный инженер ОАО "Ставропольский пивоваренный завод" Виталий Белозерный и семь других крупных пользователей газа. Белозерный и другие фигуранты-крупные пользователи газа подозреваются в том, что в сговоре похищали газ у "Межрегионгаза", при этом оплату производили наличными по заниженной цене.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.