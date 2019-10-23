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РИА Новости

Адвокат заявил об аресте еще одного родственника Арашуковых

23:37 23.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаседание по рассмотрению жалобы на арест сенатора Рауфа Арашукова в Московском городском суде
Заседание по рассмотрению жалобы на арест сенатора Рауфа Арашукова в Московском городском суде
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Ставрополя в среду арестовал кузена экс-сенатора Рауфа Арашукова Беслана Арашукова по делу об участии в ОПГ и растрате, сообщил РИА Новости адвокат Артем Шарко.
Следствие считает его соучастником в хищении газа на 30 миллиардов рублей. Вменяется совершение преступлений по части 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе) и части 2 статьи 160 УК РФ (растрата).
"Суд арестовал Беслана Арашукова до 22 декабря включительно",- сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сторона защиты была против данной меры пресечения и просила избрать домашний арест в связи с тем, что на иждивении Беслана Арашукова находятся двое малолетних детей и двое родителей-инвалидов.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
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Накануне был также задержан замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба - дядя экс-сенатора. Рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения отложено на 25 октября.
Кроме того, по словам источника РИА Новости, во вторник был задержан главный инженер ОАО "Ставропольский пивоваренный завод" Виталий Белозерный и семь других крупных пользователей газа. Белозерный и другие фигуранты-крупные пользователи газа подозреваются в том, что в сговоре похищали газ у "Межрегионгаза", при этом оплату производили наличными по заниженной цене.
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В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
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Рауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковГазпромСовет Федерации РФПроисшествия
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