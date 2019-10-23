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РИА Новости

Генпрокуратура предложила ограничить публикации о преступлениях подростков

22:28 23.10.2019 (обновлено: 22:35 23.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Генпрокуратуры РФ
Заседание коллегии Генпрокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Генпрокуратура попросила Минкомсвязи проработать вопрос об ограничении распространения в СМИ информации о преступлениях несовершеннолетних, сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Марина Зайцева.
"Мы писали в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, чтобы усовершенствовали законодательство о средствах массовой информации об информировании через СМИ о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Такая информация должна быть закрыта", - сказала она на совещании в Совете Федерации.
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6 марта, 03:26РИА Новости
Опрос показал отношение подростков к теме трагедий в школах на ток-шоу
По словам Зайцевой, "нельзя рассказывать о способах, как и что происходило с несовершеннолетними".
20100356
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Совет Федерации РФГенеральная прокуратура РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Хм, не потому ли, что генпрокуратура как правило ничего не делает с беспределом малолетних преступников и закрывает глаза даже на публичные преступления? Вместо того чтобы наоборот совершенствовать способы привлечения АУЕшников к ответственности в виде введения полной уголовной ответственности с 12-14 лет например?
23 октября, 22:53
Дмитрий Андреев
1510001
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