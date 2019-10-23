Генпрокуратура предложила ограничить публикации о преступлениях подростков

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Генпрокуратура попросила Минкомсвязи проработать вопрос об ограничении распространения в СМИ информации о преступлениях несовершеннолетних, сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Марина Зайцева.

"Мы писали в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, чтобы усовершенствовали законодательство о средствах массовой информации об информировании через СМИ о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Такая информация должна быть закрыта", - сказала она на совещании в Совете Федерации.