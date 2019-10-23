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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Африка заинтересована в российских инвесторах, считает эксперт

20:19 23.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкономический форум "Россия - Африка"
Экономический форум Россия - Африка
© РИА Новости / Илья Питалев
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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Африка заинтересована в российских инвесторах и развитии торговых отношений между странами, при этом Россия может предложить африканским партнерам сотрудничество и в других областях, считает директор ФГБУН Институт Африки РАН, член-корреспондент Российской академии наук Ирина Абрамова.
"Африканцы заинтересованы в развитии торговых отношений, но больше всего они заинтересованы в инвестициях. Они хотят, чтобы Россия инвестировала в Африку, причем инвестировала в современные производства, которые важны, в том числе, для африканцев. Они хотят отойти от догоняющего развития и хотят развивать свои промышленность, энергетику, инфраструктуру", - сказала Абрамова в интервью РИА Новости в рамках экономического форума "Россия – Африка" в Сочи.
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Эксперт отметила, что Россия имеет компетенции в этих областях. Так, РФ является лидером в энергетической сфере, и "Росатом" очень активно действует на континенте. Кроме того, по ее словам, РФ может предложить африканским партнерам цифровые технологии, сотрудничество в области подготовки кадров, в том числе высшей квалификации, сельское хозяйство. Абрамова отметила, что африканский континент развивается самыми высокими темпами с точки зрения прироста населения, поэтому акцент делается, в том числе, и на гуманитарное сотрудничество.
"То, что мы будем делать для каждого африканца в гуманитарной, социальной сферах, в сферах медицины, образования, науки - это очень важно", - отметила она.
Экономическая повестка в отношениях РФ и Африки имеет приоритетное значение, что и показал форум "Россия-Африка", площадка даст хороший экономический эффект, заключила Абрамова.
Экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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