Африка заинтересована в российских инвесторах, считает эксперт

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Африка заинтересована в российских инвесторах и развитии торговых отношений между странами, при этом Россия может предложить африканским партнерам сотрудничество и в других областях, считает директор ФГБУН Институт Африки РАН, член-корреспондент Российской академии наук Ирина Абрамова.

"Африканцы заинтересованы в развитии торговых отношений, но больше всего они заинтересованы в инвестициях. Они хотят, чтобы Россия инвестировала в Африку, причем инвестировала в современные производства, которые важны, в том числе, для африканцев. Они хотят отойти от догоняющего развития и хотят развивать свои промышленность, энергетику, инфраструктуру", - сказала Абрамова в интервью РИА Новости в рамках экономического форума "Россия – Африка" в Сочи.

Эксперт отметила, что Россия имеет компетенции в этих областях. Так, РФ является лидером в энергетической сфере, и "Росатом" очень активно действует на континенте. Кроме того, по ее словам, РФ может предложить африканским партнерам цифровые технологии, сотрудничество в области подготовки кадров, в том числе высшей квалификации, сельское хозяйство. Абрамова отметила, что африканский континент развивается самыми высокими темпами с точки зрения прироста населения, поэтому акцент делается, в том числе, и на гуманитарное сотрудничество.

"То, что мы будем делать для каждого африканца в гуманитарной, социальной сферах, в сферах медицины, образования, науки - это очень важно", - отметила она.

Экономическая повестка в отношениях РФ и Африки имеет приоритетное значение, что и показал форум "Россия-Африка", площадка даст хороший экономический эффект, заключила Абрамова.