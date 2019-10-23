Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Во время перелета в ЮАР экипажи стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. Видео опубликовало Минобороны.

На ролике видно, как Ту-160 приближается к заправщику Ил-78. Между самолетами остается несколько метров, после чего они стыкуются, и происходит перекачка топлива.

Дозаправка производится на скорости в несколько сотен километров в час и на высоте в несколько тысяч метров.

Маршрут перелета пролегал над акваториями Каспийского и Аравийского морей и Индийского океана. Бомбардировщики провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров. На последних этапах маршрута Ту-160 сопровождали южноафриканские истребители Saab JAS 39. Как отмечали в Минобороны, в состав авиагруппы также вошли самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан".