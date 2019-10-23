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РИА Новости

Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

19:51 23.10.2019 (обновлено: 21:37 23.10.2019)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Во время перелета в ЮАР экипажи стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. Видео опубликовало Минобороны.
На ролике видно, как Ту-160 приближается к заправщику Ил-78. Между самолетами остается несколько метров, после чего они стыкуются, и происходит перекачка топлива.
Дозаправка производится на скорости в несколько сотен километров в час и на высоте в несколько тысяч метров.
Стратегический сверхзвуковой ракетоносец ТУ-160 Иван Ярыгин.
7 июля, 08:00РИА Новости
За нами все горит. Самые грозные бомбардировщики
Маршрут перелета пролегал над акваториями Каспийского и Аравийского морей и Индийского океана. Бомбардировщики провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров. На последних этапах маршрута Ту-160 сопровождали южноафриканские истребители Saab JAS 39. Как отмечали в Минобороны, в состав авиагруппы также вошли самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан".
Ту-160 получил у летчиков прозвище "Белый лебедь". Ракетоносец разработали в 70-х годах, а на вооружение приняли в 1987-м. Это самый тяжелый боевой самолет в мире. Бомбардировщик способен развивать скорость до 2200 километров в час и находиться в воздухе до 25 часов, что делает его одним из самых грозных военных самолетов.
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
26 июля, 16:02РИА Новости
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
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Ил-78Ан-124Ту-160Министерство обороны РФЮАРРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
А зачем, позвольте спросить, отправлять Ту-160 на край земли? ЮАР нам не союзники и таковыми не будут. Покупать Ту не будут однозначно. Пугать америкосов? Они это и не заметили. Если только удивить негров, которые сейчас планомерно разоряют вполне благополучную прежде страну.
23 октября, 21:03
ИЧИван Чемоданов
12000215
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