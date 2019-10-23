Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Во время перелета в ЮАР экипажи стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. Видео опубликовало Минобороны.
На ролике видно, как Ту-160 приближается к заправщику Ил-78. Между самолетами остается несколько метров, после чего они стыкуются, и происходит перекачка топлива.
Дозаправка производится на скорости в несколько сотен километров в час и на высоте в несколько тысяч метров.
Маршрут перелета пролегал над акваториями Каспийского и Аравийского морей и Индийского океана. Бомбардировщики провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров. На последних этапах маршрута Ту-160 сопровождали южноафриканские истребители Saab JAS 39. Как отмечали в Минобороны, в состав авиагруппы также вошли самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан".
Ту-160 получил у летчиков прозвище "Белый лебедь". Ракетоносец разработали в 70-х годах, а на вооружение приняли в 1987-м. Это самый тяжелый боевой самолет в мире. Бомбардировщик способен развивать скорость до 2200 километров в час и находиться в воздухе до 25 часов, что делает его одним из самых грозных военных самолетов.