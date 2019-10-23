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РИА Новости
Война в Сирии

США будут работать с Турцией и Россией для борьбы с ИГ* в Сирии

17:51 23.10.2019 (обновлено: 20:41 23.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. США продолжат работать с Турцией и Россией для борьбы с террористами "Исламского государства"* в Сирии, заявил спецпредставитель госдепа США по САР Джеймс Джеффри.
"Мы будем работать с Турцией и русскими,... СДС (Сирийскими демократическими силами - ред.), чтобы продолжать борьбу против ИГ* для поддержания стабильности", - сказал Джеффри, выступая в палате представителей США.
Дипломат отметил, что США "не работают с сирийским режимом". Джеффри также сообщил, что США в прошлом "удавалось добиться некоторых успехов с Россией по Сирии" и по стабилизации ситуации в некоторых областях.
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Война в СирииИсламское государствоТурцияСирияРоссияСШАВ мире
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