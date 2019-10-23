CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Соглашение между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о совместном патрулировании участка на севере Сирии стало провалом для США. Такое мнение выразили американские журналисты.

Так, корреспонденты телеканала CNN считают , что достигнутые Москвой и Анкарой договоренности унизительны для американской стороны. Они показывают, что в формировании будущего Сирии нет места для США.

"Крупнейший геополитический неудачник в этой сделке — Вашингтон. Быстрый вывод американских войск, оставивших курдов под угрозой, стал подарком для Путина", — говорится в репортаже CNN.

Глава Минобороны Сергей Шойгу после успешных переговоров лидеров двух стран "фактически заявил, что американцам пора уйти из Сирии". Таким образом американские журналисты, вероятно, расценили слова министра о том, что у США осталось полтора часа на то, чтобы выполнить свои обязательства.

Корреспонденты американского телеканала также отметили, что российская авиация сделала победу президента Сирии Башара Асада в войне возможной.

В свою очередь, американский сенатор от Демократической партии Боб Менендес подчеркнул, что Москва и Анкара "получили именно то, что хотели".

"Становится понятно, что Соединенные Штаты отошли на второй план", — передает его слова USA Today.

При этом парламентарий назвал капитуляцией политику президента США Дональда Трампа в Ближневосточном регионе. По его мнению, из-за действий главы Белого дома Вашингтон даже не знает, где конкретно в Сирии могут остаться американские войска.

Журналисты USA Today также напомнили, что решение президента вывести войска из Сирии подвергли серьезной критике в конгрессе. Парламентарии называли стратегию Трампа в сирийской войне хаотичной и проигрышной в долгосрочной перспективе.

Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.

По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.