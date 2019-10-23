Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T19:47Z
https://ria.ru/20191023/1560125380.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156008/71/1560087127_0:0:2926:1647_1036x0_80_0_0_edadaccec3a7611c40c73b63f3360482.jpg
РИА Новости
Медиавойны

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

16:33 23.10.2019 (обновлено: 19:47 23.10.2019)
55180
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Соглашение между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о совместном патрулировании участка на севере Сирии стало провалом для США. Такое мнение выразили американские журналисты.
Так, корреспонденты телеканала CNN считают, что достигнутые Москвой и Анкарой договоренности унизительны для американской стороны. Они показывают, что в формировании будущего Сирии нет места для США.
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Вчера, 14:40Война в Сирии
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
"Крупнейший геополитический неудачник в этой сделке — Вашингтон. Быстрый вывод американских войск, оставивших курдов под угрозой, стал подарком для Путина", — говорится в репортаже CNN.
Глава Минобороны Сергей Шойгу после успешных переговоров лидеров двух стран "фактически заявил, что американцам пора уйти из Сирии". Таким образом американские журналисты, вероятно, расценили слова министра о том, что у США осталось полтора часа на то, чтобы выполнить свои обязательства.
Корреспонденты американского телеканала также отметили, что российская авиация сделала победу президента Сирии Башара Асада в войне возможной.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 09:40Война в Сирии
Песков заявил, что США предали курдов
В свою очередь, американский сенатор от Демократической партии Боб Менендес подчеркнул, что Москва и Анкара "получили именно то, что хотели".
"Становится понятно, что Соединенные Штаты отошли на второй план", — передает его слова USA Today.
При этом парламентарий назвал капитуляцией политику президента США Дональда Трампа в Ближневосточном регионе. По его мнению, из-за действий главы Белого дома Вашингтон даже не знает, где конкретно в Сирии могут остаться американские войска.
Журналисты USA Today также напомнили, что решение президента вывести войска из Сирии подвергли серьезной критике в конгрессе. Парламентарии называли стратегию Трампа в сирийской войне хаотичной и проигрышной в долгосрочной перспективе.
Колонна военной полиции РФ пересекла Евфрат и движется к пограничному сирийскому городу Кобани
Вчера, 13:11Война в Сирии
Эксперт рассказал, зачем Россия ввела патрули в Сирию
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.
По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать отводу подразделений курдских освободительных сил на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов. После этого российские и турецкие военные начнут совместное патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", за исключением города Камышлы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Вчера, 13:46Война в Сирии
Эксперт: меморандум России и Турции по Сирии помог избежать кровопролития
3896398772
Обсудить 29
МедиавойныВойна в СирииДональд ТрампВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСША
Популярные комментарии
Паробащая страны и народы возвыситься нельзя. Только Созидание возвышает человека. США сами себя унизают.
23 октября, 16:57
Константин Чистов
11541108
Трампа я начал уважать, после того как он вывел войска из Сирии и таким образом, он закончил это кровопролитие, которое начали и развивали демократы! Настоящий герой не тот кто всех перебьёт, а тот кто войну окончит без человеческих потерь!
23 октября, 18:42
Антон Новиков
8182011
Рекомендуем
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
РИА
Новости
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Россия потребовала, чтобы США прекратили оккупацию Эт-Танфа
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Перелет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Южную Африку
На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160
Лента
новостей
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
WikiLeaks представил доказательства против выводов ОЗХО о "химатаке" в Думе
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия списала долгов Африке на сумму $20 миллиардов
Карабин производства компании ORSIS
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Напечатанные органы будут доступны в ближайшем будущем, считает ученый
09:00Ученые работают над созданием мельчайших наноэлектронных устройств в мире
08:54Красноярский диджей-охранник заменил школьные звонки на мелодии
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
Лента новостейМолния