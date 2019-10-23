CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Соглашение между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о совместном патрулировании участка на севере Сирии стало провалом для США. Такое мнение выразили американские журналисты.
Так, корреспонденты телеканала CNN считают, что достигнутые Москвой и Анкарой договоренности унизительны для американской стороны. Они показывают, что в формировании будущего Сирии нет места для США.
"Крупнейший геополитический неудачник в этой сделке — Вашингтон. Быстрый вывод американских войск, оставивших курдов под угрозой, стал подарком для Путина", — говорится в репортаже CNN.
Глава Минобороны Сергей Шойгу после успешных переговоров лидеров двух стран "фактически заявил, что американцам пора уйти из Сирии". Таким образом американские журналисты, вероятно, расценили слова министра о том, что у США осталось полтора часа на то, чтобы выполнить свои обязательства.
Корреспонденты американского телеканала также отметили, что российская авиация сделала победу президента Сирии Башара Асада в войне возможной.
В свою очередь, американский сенатор от Демократической партии Боб Менендес подчеркнул, что Москва и Анкара "получили именно то, что хотели".
"Становится понятно, что Соединенные Штаты отошли на второй план", — передает его слова USA Today.
При этом парламентарий назвал капитуляцией политику президента США Дональда Трампа в Ближневосточном регионе. По его мнению, из-за действий главы Белого дома Вашингтон даже не знает, где конкретно в Сирии могут остаться американские войска.
Журналисты USA Today также напомнили, что решение президента вывести войска из Сирии подвергли серьезной критике в конгрессе. Парламентарии называли стратегию Трампа в сирийской войне хаотичной и проигрышной в долгосрочной перспективе.
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.
По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать отводу подразделений курдских освободительных сил на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов. После этого российские и турецкие военные начнут совместное патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", за исключением города Камышлы.