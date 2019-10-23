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РИА Новости

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов

16:24 23.10.2019 (обновлено: 18:22 23.10.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗаместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце. 29 августа 2019
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
"Есть отдельный сценарий, если в случае непродления контракта с Российской Федерацией, в случае фактического прекращения транзита газа из России в Европу, у нас в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы. Мы о них наперед знаем", - заявил Гончарук в ходе брифинга.
При этом он отметил, что правительство знает о возможных трудностях и, по его мнению, никаких "внештатных историй" не будет.
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
22 октября, 15:58Радио Sputnik
Новак рассказал об украинском транзите, газе для Болгарии и нефти США
2619887612
Обсудить 19
Алексей ГончарукСитуация на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Транзита не будет. Готовьтесь скакать и маршировать чубатые.
23 октября, 16:25
Арсений Понфиленко
5260003
Непонятно почему не выполняются Минские соглашения Украина и 5 лет убивают мирное население в Донбассе, а газ до сих пор не стал санкционным товаром для Украины и ЕС.
23 октября, 17:18
iil.1964
4611104
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