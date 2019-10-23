В Германии после обнаружения в Британии 39 тел мигрантов проведут проверки

БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы ФРГ проведут необходимые проверки после обнаружения в Великобритании грузовика с погибшими мигрантами, заявил представитель МВД страны.

Полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, предположительно, прибывшем из Болгарии. В связи со случившимся задержан 25-летний житель Северной Ирландии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что потрясен инцидентом в Эссексе и выражает соболезнования близким погибших.

"Немецкие органы проведут необходимые проверки", - заявил представитель ведомства на брифинге в среду.

Он отметил, что "пока рано говорить, что стоит за этим происшествием". На уточняющий вопрос, обращалась ли Великобритания с запросом о содействии в расследовании, чиновник отметил, что не владеет такой информацией.