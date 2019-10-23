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РИА Новости

В Германии после обнаружения в Британии 39 тел мигрантов проведут проверки

15:38 23.10.2019 (обновлено: 15:39 23.10.2019)
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© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Берлине
Сотрудники полиции в Берлине
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы ФРГ проведут необходимые проверки после обнаружения в Великобритании грузовика с погибшими мигрантами, заявил представитель МВД страны.
Полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, предположительно, прибывшем из Болгарии. В связи со случившимся задержан 25-летний житель Северной Ирландии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что потрясен инцидентом в Эссексе и выражает соболезнования близким погибших.
Премьер-министр Борис Джонсон
13:10РИА Новости
Джонсон прокомментировал сообщение об обнаружении 39 тел мигрантов
"Немецкие органы проведут необходимые проверки", - заявил представитель ведомства на брифинге в среду.
Он отметил, что "пока рано говорить, что стоит за этим происшествием". На уточняющий вопрос, обращалась ли Великобритания с запросом о содействии в расследовании, чиновник отметил, что не владеет такой информацией.
В свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что "федеральный канцлер глубоко опечалена новостью из Великобритании", добавив, что Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших.
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Штеффен ЗайбертБорис ДжонсонВеликобританияГерманияВ мире
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